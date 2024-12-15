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韓國國會週六（14）通過總統尹錫悅彈劾案後，各界反應激烈，在尹錫悅老家居民得知彈劾案通過後，直言心情複雜，也感嘆「總統竟然動用軍隊」，另外在首爾也有部分支持尹錫悅的民眾則失望表示，會尊重憲法法庭判決，但若尹錫悅真的倒台，自己將考慮離開韓國。綜合《韓聯社》、《BBC》報導，尹錫悅這起戒嚴風波對整個韓國社會帶來許多爭論，韓媒指出尹錫悅的老家、其父親延世大學榮譽教授尹起重（윤기중）的故鄉位於論山市魯城面竹林一里（죽림1리），當地是尹氏的重要聚集地，儘管尹錫悅本人從小在首爾長大，但競選總統都曾多次造訪魯城面，強調自己是「忠清之子」。報導提到，在尹錫悅當選時，魯城面居民歡天喜地稱「真是美好的一天」，不過現在因為戒嚴風波而氣氛尷尬，不少尹氏家族成員也謹慎迴避相關話題。有居民就稱「總統必須承擔責任，戒嚴沒有合理依據」，但也有居民感嘆「總統應該不是為了名利才這樣做的，但整件事讓人五味雜陳」，相信尹錫悅是因在野黨阻撓其施政才會演變成現在的局面。另一方面，《BBC》報導提到尹錫悅的支持者在首爾聚集，並對國會通過彈劾案感到震驚，一名李姓男子接受外媒採訪時激動表示，「如今國會議員試圖罷免我們的總統，這讓我們心碎又絕望」；也有一名29歲男子稱，雖然會尊重憲法法院的判決，但若尹錫悅倒台，將考慮離開韓國。《BBC》指出，彈劾案不僅挑戰了執政者，也折射出韓國當前的政治困境與民意撕裂。