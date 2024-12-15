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▲親友在近期又公布了晚安小雞在12月6日寫下的親筆信。（圖／晚安小雞臉書）

▲晚安小雞表示坐牢10個月已經瘦下10公斤。（圖／晚安小雞臉書）

探險系直播主「晚安小雞」陳能釧與好友阿鬧在年初飛到柬埔寨，卻在當地自導自演聲稱遭綁架，後續遭當地警方拘捕，並迅速被判刑2年。目前小雞已經在當地入獄長達10個月，親友在近期又公布了他在12月6日寫下的親筆信，他自稱在獄中暴瘦10公斤，而柬埔寨已經像第二個家了。晚安小雞臉書12月11日發出陳能釧在12月6日在柬埔寨監獄內寫下的親筆信，小雞表示「不知不覺已經12月了，小雞已經做好心理準備要在這陪你們跨年了，現在彷彿柬埔寨是我第二個家了，從來都沒有在外面住這麼久，我現在英文跟柬語雙修，真像來上語言學校，小雞在這瘦了10公斤，但臉腫超大，不知道是不是被麵包超人附身」。晚安小雞也表示，「我已經改很多了，現在正常很多，之前在台灣真的不正常，想當初農曆七月穿長髮白袍去嚇鄰居，差點沒被打死！如果我嚇到哥姐可能已經被包軌了，小雞在這一切平安，想當初我進來前拿蘋果15，現在都出到蘋果16了！會不會我要等到蘋果17才回家，好想大家」。親筆信曝光後，也讓一大票小雞的哥姐粉絲不捨大喊，「只要記取教訓，不忘初衷你永遠都是哥姐支持的逗趣可愛陽光的小雞」、「等你等好久唷！都沒探險台好看的了」、「小雞加油，超想你們的，會等你們平安回來」、「等待你的回歸」。