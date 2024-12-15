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國泰航空分享，榮獲航空設計權威媒體TheDesignAir 三項設計大獎，包括「亞洲最佳設計航空公司」殊榮，並憑藉高達81.9分的設計總得分，躋身全球六大最佳設計航空公司。國泰航空經升級改造的波音777-300ER客機於今年10月投入服務，配備了嶄新的爾雅商務客艙及新特選經濟客艙，該兩項產品亦榮獲「最佳新設計商務客艙」以及「最佳新設計特選經濟艙」。國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡表示，「國泰航空很榮幸獲TheDesignAir 頒發這三項殊榮，肯定了我們無論在空中、地面或線上，都以一絲不苟的精神致力於精心設計，力求令顧客在旅途上每一環節均感受到卓越的體驗。羅穎怡提到，「我們將『以人為本』的設計理念，貫注落實到一切顧客體驗。新推出的爾雅商務客艙及特選經濟客艙，每一細節皆經精心打造及設計，務求顧客更舒適愜意。我們非常高興兩款產品均獲得認可，是次獲獎將激勵我們不懈努力，飛躍前行。」TheDesignAir 創辦人兼總監Jonny Clark指出， 「國泰航空推出的爾雅商務客艙憑藉其舒適、以顧客為本的設計，讓評審印象深刻。升級改造的波音777-300ER客機，從空中畫廊到内部的座椅設計，以及商務客艙和特選經濟客艙的柔和裝飾和細節，帶領國泰航空的機隊換上全新形象。此外，國泰航空在整個顧客體驗設計層面上不斷推陳出新，積極求進，這種孜孜不倦的精神亦有助於國泰今年獲選為『亞洲最佳設計航空公司』」。國泰航空今年亦屢獲殊榮，包括在2024 年Skytrax《全球航空公司大獎》中名列五大「全球最佳航空公司」，以及在AirlinesRatings的全球最佳航空公司排名中榮獲第三。國泰航空的經濟客艙亦同時獲Skytrax評選為「全球最佳經濟艙」。