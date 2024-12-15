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美國東岸近期發生多起神秘無人機出現現象，紐約史都華機場（Stewart Airfield）甚至因為無人機活動被迫關閉跑道約一小時，各州州長接連呼籲聯邦政府採取行動，候任總統川普更要求直接擊落不明飛行物，白宮與國土安全部（DHS）則強調，目前無證據顯示這些無人機對國家安全構成威脅，可能多數為合法飛行物或誤判。美媒指出，最近數週以來，美國多地的軍事基地上頭出現神秘的無人機群，包含紐澤西、紐約、加州、康乃狄克與賓州等，紐澤西當地甚至出現48小時內有超過3000人向當局報案稱目擊這些神秘的無人機。報導指出，美國聯邦調查局（FBI）證實，自11月中旬以來這些無人機群盤旋在紐澤西州北部等地，其中還有飛行物停留空中長達六小時，週五晚間紐約史都華機場更因此暫停運作，該機場是民用與軍用航班共用的機場，且距離空軍國民警衛隊基地相當近，同樣的情況也發生在紐澤西的皮卡汀尼兵工廠及厄爾海軍武器站上空亦有無人機出現。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）與紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）對此都發表聲明，稱這類侵擾行為不可容忍，要求國會與聯邦航空管理局（FAA）採取行動，加強對無人機的管制，並授權地方執法機構擴大反制權限；墨菲州長更致信現任總統拜登，要求聯邦支持，部署更多資源調查無人機活動背後的動機。這類目睹無人機群畫面的討論在社群媒體上受到熱議，不少網友與目擊者紛紛拍下畫面討論，推測這些甚至和汽車一樣大的飛行裝置是核輻射探測器、外國勢力的間諜設備，或是外星人活動。白宮與國土安全部對此就強調，目前無證據顯示這些無人機對國家安全構成威脅，可能多數為合法飛行物或誤判。但這類消極回應也引來共和黨元的批評，例如共和黨籍議員范德魯（Jeff Van Drew）質疑國防部未公開實情，指責其敷衍公眾關切。即將在明年一月就任的川普更在社群媒體「Truth Social」發文稱，「這些神秘無人機真的能在政府不知情的情況下出現嗎？我不相信！如果聯邦政府無法解釋，應立即將它們擊落才對。」