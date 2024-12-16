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▲中華隊隊長陳傑憲在12強賽帶領台灣拿下國際成棒第一座冠軍，也讓陳傑憲一砲而紅。（圖／記者葉政勳攝）

▲李珠珢李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注。（圖／李珠珢IG）

▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，今年他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）

▲台灣拳后林郁婷在巴黎奧運為台灣打下一面金牌，用實力反擊性別風波爭議紛擾。（圖／中華奧會提供）

▲羽球年終賽是「麟洋配」李洋和王齊麟的最後一次合體，確定小組賽出局後，兩人都感性落淚。（圖／羽協提供）

▲一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，靠著球員葉保弟應援曲一砲而紅，氣質超仙。（圖／一粒IG）

▲眾量級家寧與Andy今年宣布雙方已經分手，家寧也自創新頻道「秘月期POPOO」引起討論。（圖／家寧FB）

▲變裝皇后妮妃雅今年1月參加《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽，將台灣各種文化風格結合服裝，奪下冠軍。（圖／記者林調遜攝）

▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，甚至最後還奪下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）

時序來到12月中旬，也象徵今年2024即將告一個段落，在今年同樣有許多充滿話題性的人物，不管從社群平台或者是新聞上都處處可以看見，《NOWnews》也特別精選2024年10大爆紅人物，有些人從小有名氣直接攀上顛峰，也有人本身名氣很大又更上一層樓，在台灣都引起非常大的討論，趕快來看看這些人是不是你也認識！2024世界棒球12賽中華隊從一開始不被看好，到最後在冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣成棒首座國際賽獎盃，改寫台灣棒球歷史，而在12強賽事中，陳傑憲全壘打跑壘時比出的「Taiwan」手勢更是造成模仿風潮。李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注，今年底，女神李珠珢和經紀公司APEX解約後，後續動向引起關注，9年前在市場裸上身賣涼糕的「涼糕哥游勝綸」在今年重新經營社群之後，在Tik Tok平台大翻紅，每次擺攤排隊人潮都爆滿，，人氣紅不讓。，質疑者引用2023年國際拳擊協會的「性別生化檢測」，主張林郁婷不具備參賽資格，，更質疑國際拳總在2023年剝奪林郁婷世錦賽資格程序不正當。「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運拿下雙打金牌爆紅之後，後續因為在國際賽表現不佳，組合進入撞牆期，，加上王齊麟喜歡在「Threads」海巡，討論話題度延燒整整一個月，一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，其中台鋼雄鷹內一位球員葉保弟的應援曲洗腦又帶勁的舞蹈，讓一粒的直拍在社群平台上大爆紅，原本就已經是超高人氣女團「BLACKPINK」成員的Rose，，連沒在聽韓國歌曲的人都知道〈APT.〉，已經可以稱為是世界名曲啦！擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」原本由情侶檔家寧、Andy老師組成，但雙方的感情狀態一直外界一直都霧裡看花，妮妃雅出生在美國洛杉磯，是一名台灣變裝皇后，因為表演工作旅居「紐約布魯克林」，過去贏得多項國際變裝皇后大賽的冠軍，前任總統蔡英文也在總統府接見祝賀他，今年的奧運除了國內選手備受矚目，國外也有許多表現亮眼的選手討論度超高，由於凱迪奇的年紀較大，接受媒體採訪時就表示，自己很少使用社群媒體，根本不知道自己賽後爆紅，是會後教練告知，看了以上這麼多爆紅人物，你知道的人物有幾位呢？再過半個月即將迎來2025年，明年將會又有什麼爆紅人物、話題，就讓我們拭目以待囉！