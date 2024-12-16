時序來到12月中旬，也象徵今年2024即將告一個段落，在今年同樣有許多充滿話題性的人物，不管從社群平台或者是新聞上都處處可以看見，《NOWnews》也特別精選2024年10大爆紅人物，有些人從小有名氣直接攀上顛峰，也有人本身名氣很大又更上一層樓，在台灣都引起非常大的討論，趕快來看看這些人是不是你也認識！
台灣隊長陳傑憲
2024世界棒球12賽中華隊從一開始不被看好，到最後在冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣成棒首座國際賽獎盃，改寫台灣棒球歷史，其中擔任隊長的陳傑憲因為外型俊俏，加上優異表現橫掃12強四座個人獎項，國內不少棒球小白全被圈粉，連日本的球迷都在熱烈討論陳傑憲的高顏質以及優秀表現。而在12強賽事中，陳傑憲全壘打跑壘時比出的「Taiwan」手勢更是造成模仿風潮。
啦啦隊女神李珠珢
李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注，而今年一支三振舞Reels在台灣瘋傳，讓她人氣高漲，後來李珠珢也受邀到台灣來應援，短短幾天行程廣受台灣球迷喜愛，還被封為是「國民表妹」。今年底，女神李珠珢和經紀公司APEX解約後，後續動向引起關注，有韓國人發起「李珠珢會不會去台灣呢？」的投票，結果1.1萬名網友投出結果認為一定會，讓許多韓國球迷崩潰直呼：「台灣不要再搶人才了啦！」、「12強賽都輸給台灣了....啦啦隊還要被挖角嗎？」
市場涼糕哥游勝綸
9年前在市場裸上身賣涼糕的「涼糕哥游勝綸」在今年重新經營社群之後，在Tik Tok平台大翻紅，每次擺攤排隊人潮都爆滿，有人排隊3小時都只為游勝綸賣的一塊涼糕，排隊人潮甚至多到擋住其他店家，游勝綸也自爆自己已經被一些市場封殺，每天從早出攤可以一路賣到半夜都還有人在購買，人氣紅不讓。
台灣拳后林郁婷
林郁婷在2024巴黎奧運期間表現強勢又亮眼，結果遭到愛爾蘭拳擊手、英國作家JK羅琳等知名人物質疑「參賽性別資格」，質疑者引用2023年國際拳擊協會的「性別生化檢測」，主張林郁婷不具備參賽資格，而國際奧會則出面打臉，澄清林郁婷完全符合參賽資格，更質疑國際拳總在2023年剝奪林郁婷世錦賽資格程序不正當。最終，林郁婷頂住壓力，在金牌戰上以5:0壓倒性勝利，為中華隊拿下史上首面奧運拳擊金牌，不僅國際聲名大噪，國內粉絲更激增不少！
李洋、王齊麟
「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運拿下雙打金牌爆紅之後，後續因為在國際賽表現不佳，組合進入撞牆期，直到今年巴黎奧運前夕，外界都不看好他們在奧運的表現，還稱他們是「大賽型選手」，沒想到麟洋配巴黎奧運先從死亡小組晉級，接連在8強、4強、金牌戰都打敗勁敵，順利連霸奧運金牌成功，不僅再次用實力證明自己，也刷新歷史紀錄以及中華隊史紀錄，加上王齊麟喜歡在「Threads」海巡，討論話題度延燒整整一個月，如今年終賽打完李洋也確定退休任教，麟洋配正式解散，球迷也給予真摯祝福。
啦啦隊女神一粒
一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，其中台鋼雄鷹內一位球員葉保弟的應援曲洗腦又帶勁的舞蹈，讓一粒的直拍在社群平台上大爆紅，半個月的時間IG從2千粉絲漲到20萬，現今則是有35.3萬，可以說是今年國內啦啦隊成員竄紅最快的一位女神，你是否在某個夜晚也跟著一粒一起「安打安打葉保弟」呢？
BLACKPINK Rose
原本就已經是超高人氣女團「BLACKPINK」成員的Rose，在今年10月中旬時和Bruno Mars合作推出 〈APT.〉，結果超洗腦的又好聽的歌曲，瞬間在全球爆紅，才推出短短2個月，YouTube點擊率已經超過5.9億次觀看，這是近幾年KPOP音樂少數能夠衝破5億的歌曲，且僅花時兩個月，連沒在聽韓國歌曲的人都知道〈APT.〉，已經可以稱為是世界名曲啦！
眾量級家寧
擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」原本由情侶檔家寧、Andy老師組成，但雙方的感情狀態一直外界一直都霧裡看花，直到今年10月底，雙方終於證實彼此已經分開。而家寧因為捲入邪教風波，其創立的新頻道「秘月期POPOO」第一支影片內容怪異，觀眾看完滿頭問號，結果反而造成超高流量，讓家寧瞬間在社群討論度大開，新頻道首支影片更飆到300萬觀看。
變裝皇后妮妃雅
妮妃雅出生在美國洛杉磯，是一名台灣變裝皇后，因為表演工作旅居「紐約布魯克林」，過去贏得多項國際變裝皇后大賽的冠軍，今年他1月參加《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽，將台灣各種文化風格結合服裝，帶領全球時尚風潮，並且奪得該季節目比賽的冠軍，成為該節目首個具有台灣籍的冠軍選手，也是時隔13年打破亞洲魔咒的第二位亞裔冠軍。前任總統蔡英文也在總統府接見祝賀他，妮妃雅更是入選《Out》雜誌的2024 Out100，為該年最具影響力的100名LGBTQ+人士，影響力廣大，也是2024年爆紅人物之一。
裝備簡單土耳其大叔
今年的奧運除了國內選手備受矚目，國外也有許多表現亮眼的選手討論度超高，像是來自土耳其51歲射擊選手凱迪奇（Yusuf Dikec），因為在上場時狀態極為輕鬆並且以非常極簡裝備就拿下奧運銀牌，在國內外都受到矚目，由於凱迪奇的年紀較大，接受媒體採訪時就表示，自己很少使用社群媒體，根本不知道自己賽後爆紅，是會後教練告知，一開始他還不以為然，直到他現身艾菲爾鐵塔廣場時，被許多民眾包圍要求合照，這才知道自己真的紅了。
看了以上這麼多爆紅人物，你知道的人物有幾位呢？該整理也並不代表爆紅程度，僅表示2024年討論度極高、人氣紅不讓全民皆知。再過半個月即將迎來2025年，明年將會又有什麼爆紅人物、話題，就讓我們拭目以待囉！
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2024世界棒球12賽中華隊從一開始不被看好，到最後在冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣成棒首座國際賽獎盃，改寫台灣棒球歷史，其中擔任隊長的陳傑憲因為外型俊俏，加上優異表現橫掃12強四座個人獎項，國內不少棒球小白全被圈粉，連日本的球迷都在熱烈討論陳傑憲的高顏質以及優秀表現。而在12強賽事中，陳傑憲全壘打跑壘時比出的「Taiwan」手勢更是造成模仿風潮。
啦啦隊女神李珠珢
李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注，而今年一支三振舞Reels在台灣瘋傳，讓她人氣高漲，後來李珠珢也受邀到台灣來應援，短短幾天行程廣受台灣球迷喜愛，還被封為是「國民表妹」。今年底，女神李珠珢和經紀公司APEX解約後，後續動向引起關注，有韓國人發起「李珠珢會不會去台灣呢？」的投票，結果1.1萬名網友投出結果認為一定會，讓許多韓國球迷崩潰直呼：「台灣不要再搶人才了啦！」、「12強賽都輸給台灣了....啦啦隊還要被挖角嗎？」
市場涼糕哥游勝綸
9年前在市場裸上身賣涼糕的「涼糕哥游勝綸」在今年重新經營社群之後，在Tik Tok平台大翻紅，每次擺攤排隊人潮都爆滿，有人排隊3小時都只為游勝綸賣的一塊涼糕，排隊人潮甚至多到擋住其他店家，游勝綸也自爆自己已經被一些市場封殺，每天從早出攤可以一路賣到半夜都還有人在購買，人氣紅不讓。
台灣拳后林郁婷
林郁婷在2024巴黎奧運期間表現強勢又亮眼，結果遭到愛爾蘭拳擊手、英國作家JK羅琳等知名人物質疑「參賽性別資格」，質疑者引用2023年國際拳擊協會的「性別生化檢測」，主張林郁婷不具備參賽資格，而國際奧會則出面打臉，澄清林郁婷完全符合參賽資格，更質疑國際拳總在2023年剝奪林郁婷世錦賽資格程序不正當。最終，林郁婷頂住壓力，在金牌戰上以5:0壓倒性勝利，為中華隊拿下史上首面奧運拳擊金牌，不僅國際聲名大噪，國內粉絲更激增不少！
李洋、王齊麟
「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運拿下雙打金牌爆紅之後，後續因為在國際賽表現不佳，組合進入撞牆期，直到今年巴黎奧運前夕，外界都不看好他們在奧運的表現，還稱他們是「大賽型選手」，沒想到麟洋配巴黎奧運先從死亡小組晉級，接連在8強、4強、金牌戰都打敗勁敵，順利連霸奧運金牌成功，不僅再次用實力證明自己，也刷新歷史紀錄以及中華隊史紀錄，加上王齊麟喜歡在「Threads」海巡，討論話題度延燒整整一個月，如今年終賽打完李洋也確定退休任教，麟洋配正式解散，球迷也給予真摯祝福。
啦啦隊女神一粒
一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，其中台鋼雄鷹內一位球員葉保弟的應援曲洗腦又帶勁的舞蹈，讓一粒的直拍在社群平台上大爆紅，半個月的時間IG從2千粉絲漲到20萬，現今則是有35.3萬，可以說是今年國內啦啦隊成員竄紅最快的一位女神，你是否在某個夜晚也跟著一粒一起「安打安打葉保弟」呢？
BLACKPINK Rose
原本就已經是超高人氣女團「BLACKPINK」成員的Rose，在今年10月中旬時和Bruno Mars合作推出 〈APT.〉，結果超洗腦的又好聽的歌曲，瞬間在全球爆紅，才推出短短2個月，YouTube點擊率已經超過5.9億次觀看，這是近幾年KPOP音樂少數能夠衝破5億的歌曲，且僅花時兩個月，連沒在聽韓國歌曲的人都知道〈APT.〉，已經可以稱為是世界名曲啦！
眾量級家寧
擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」原本由情侶檔家寧、Andy老師組成，但雙方的感情狀態一直外界一直都霧裡看花，直到今年10月底，雙方終於證實彼此已經分開。而家寧因為捲入邪教風波，其創立的新頻道「秘月期POPOO」第一支影片內容怪異，觀眾看完滿頭問號，結果反而造成超高流量，讓家寧瞬間在社群討論度大開，新頻道首支影片更飆到300萬觀看。
變裝皇后妮妃雅
妮妃雅出生在美國洛杉磯，是一名台灣變裝皇后，因為表演工作旅居「紐約布魯克林」，過去贏得多項國際變裝皇后大賽的冠軍，今年他1月參加《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽，將台灣各種文化風格結合服裝，帶領全球時尚風潮，並且奪得該季節目比賽的冠軍，成為該節目首個具有台灣籍的冠軍選手，也是時隔13年打破亞洲魔咒的第二位亞裔冠軍。前任總統蔡英文也在總統府接見祝賀他，妮妃雅更是入選《Out》雜誌的2024 Out100，為該年最具影響力的100名LGBTQ+人士，影響力廣大，也是2024年爆紅人物之一。
裝備簡單土耳其大叔
今年的奧運除了國內選手備受矚目，國外也有許多表現亮眼的選手討論度超高，像是來自土耳其51歲射擊選手凱迪奇（Yusuf Dikec），因為在上場時狀態極為輕鬆並且以非常極簡裝備就拿下奧運銀牌，在國內外都受到矚目，由於凱迪奇的年紀較大，接受媒體採訪時就表示，自己很少使用社群媒體，根本不知道自己賽後爆紅，是會後教練告知，一開始他還不以為然，直到他現身艾菲爾鐵塔廣場時，被許多民眾包圍要求合照，這才知道自己真的紅了。
看了以上這麼多爆紅人物，你知道的人物有幾位呢？該整理也並不代表爆紅程度，僅表示2024年討論度極高、人氣紅不讓全民皆知。再過半個月即將迎來2025年，明年將會又有什麼爆紅人物、話題，就讓我們拭目以待囉！
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