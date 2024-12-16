時序來到12月中旬，也象徵今年2024即將告一個段落，在今年同樣有許多充滿話題性的人物，不管從社群平台或者是新聞上都處處可以看見，《NOWnews》也特別精選2024年10大爆紅人物，有些人從小有名氣直接攀上顛峰，也有人本身名氣很大又更上一層樓，在台灣都引起非常大的討論，趕快來看看這些人是不是你也認識！

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台灣隊長陳傑憲

2024世界棒球12賽中華隊從一開始不被看好，到最後在冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣成棒首座國際賽獎盃，改寫台灣棒球歷史，其中擔任隊長的陳傑憲因為外型俊俏，加上優異表現橫掃12強四座個人獎項，國內不少棒球小白全被圈粉，連日本的球迷都在熱烈討論陳傑憲的高顏質以及優秀表現。而在12強賽事中，陳傑憲全壘打跑壘時比出的「Taiwan」手勢更是造成模仿風潮。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在12強賽帶領台灣拿下國際成棒第一座冠軍，也讓陳傑憲一砲而紅。（圖／記者葉政勳攝）
啦啦隊女神李珠珢

李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注，而今年一支三振舞Reels在台灣瘋傳，讓她人氣高漲，後來李珠珢也受邀到台灣來應援，短短幾天行程廣受台灣球迷喜愛，還被封為是「國民表妹」。今年底，女神李珠珢和經紀公司APEX解約後，後續動向引起關注，有韓國人發起「李珠珢會不會去台灣呢？」的投票，結果1.1萬名網友投出結果認為一定會，讓許多韓國球迷崩潰直呼：「台灣不要再搶人才了啦！」、「12強賽都輸給台灣了....啦啦隊還要被挖角嗎？」

▲李珠珢跪地辛酸畫面才流出！她呆萌眨眼曝下步動向：要拍新照片了（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢李珠珢原本任職於韓國啦啦隊奇亞虎，因為亮麗的外型加上姣好的身材，在韓國國內引發不小關注。（圖／李珠珢IG）
市場涼糕哥游勝綸

9年前在市場裸上身賣涼糕的「涼糕哥游勝綸」在今年重新經營社群之後，在Tik Tok平台大翻紅，每次擺攤排隊人潮都爆滿，有人排隊3小時都只為游勝綸賣的一塊涼糕，排隊人潮甚至多到擋住其他店家，游勝綸也自爆自己已經被一些市場封殺，每天從早出攤可以一路賣到半夜都還有人在購買，人氣紅不讓。

▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，目前他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）
▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，今年他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）
台灣拳后林郁婷

林郁婷在2024巴黎奧運期間表現強勢又亮眼，結果遭到愛爾蘭拳擊手、英國作家JK羅琳等知名人物質疑「參賽性別資格」，質疑者引用2023年國際拳擊協會的「性別生化檢測」，主張林郁婷不具備參賽資格，而國際奧會則出面打臉，澄清林郁婷完全符合參賽資格，更質疑國際拳總在2023年剝奪林郁婷世錦賽資格程序不正當。最終，林郁婷頂住壓力，在金牌戰上以5:0壓倒性勝利，為中華隊拿下史上首面奧運拳擊金牌，不僅國際聲名大噪，國內粉絲更激增不少！

▲台灣拳后林郁婷在巴黎奧運為台灣打下一面金牌，用實力反擊性別風波爭議紛擾。（圖／中華奧會提供）
▲台灣拳后林郁婷在巴黎奧運為台灣打下一面金牌，用實力反擊性別風波爭議紛擾。（圖／中華奧會提供）
李洋、王齊麟

「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運拿下雙打金牌爆紅之後，後續因為在國際賽表現不佳，組合進入撞牆期，直到今年巴黎奧運前夕，外界都不看好他們在奧運的表現，還稱他們是「大賽型選手」，沒想到麟洋配巴黎奧運先從死亡小組晉級，接連在8強、4強、金牌戰都打敗勁敵，順利連霸奧運金牌成功，不僅再次用實力證明自己，也刷新歷史紀錄以及中華隊史紀錄，加上王齊麟喜歡在「Threads」海巡，討論話題度延燒整整一個月，如今年終賽打完李洋也確定退休任教，麟洋配正式解散，球迷也給予真摯祝福。

▲羽球年終賽是「麟洋配」李洋和王齊麟的最後一次合體，確定小組賽出局後，兩人都感性落淚。（圖／羽協提供）
▲羽球年終賽是「麟洋配」李洋和王齊麟的最後一次合體，確定小組賽出局後，兩人都感性落淚。（圖／羽協提供）
啦啦隊女神一粒

一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，其中台鋼雄鷹內一位球員葉保弟的應援曲洗腦又帶勁的舞蹈，讓一粒的直拍在社群平台上大爆紅，半個月的時間IG從2千粉絲漲到20萬，現今則是有35.3萬，可以說是今年國內啦啦隊成員竄紅最快的一位女神，你是否在某個夜晚也跟著一粒一起「安打安打葉保弟」呢？

▲一粒分享吃漢堡照片，美到像AI生成，還宣布將突襲某連鎖速食店，幫客人結帳。（圖／一粒IG）
▲一粒為台灣新球隊「台鋼熊鷹」的啦啦隊成員，靠著球員葉保弟應援曲一砲而紅，氣質超仙。（圖／一粒IG）
BLACKPINK Rose

原本就已經是超高人氣女團「BLACKPINK」成員的Rose，在今年10月中旬時和Bruno Mars合作推出 〈APT.〉，結果超洗腦的又好聽的歌曲，瞬間在全球爆紅，才推出短短2個月，YouTube點擊率已經超過5.9億次觀看，這是近幾年KPOP音樂少數能夠衝破5億的歌曲，且僅花時兩個月，連沒在聽韓國歌曲的人都知道〈APT.〉，已經可以稱為是世界名曲啦！

眾量級家寧

擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」原本由情侶檔家寧、Andy老師組成，但雙方的感情狀態一直外界一直都霧裡看花，直到今年10月底，雙方終於證實彼此已經分開。而家寧因為捲入邪教風波，其創立的新頻道「秘月期POPOO」第一支影片內容怪異，觀眾看完滿頭問號，結果反而造成超高流量，讓家寧瞬間在社群討論度大開，新頻道首支影片更飆到300萬觀看。

▲家寧（左）在走鐘獎後台接受薔薔訪問，聊到分手幾度講不出話，也透露花很多時間走出來。（圖／家寧FB）
▲眾量級家寧與Andy今年宣布雙方已經分手，家寧也自創新頻道「秘月期POPOO」引起討論。（圖／家寧FB）
變裝皇后妮妃雅

妮妃雅出生在美國洛杉磯，是一名台灣變裝皇后，因為表演工作旅居「紐約布魯克林」，過去贏得多項國際變裝皇后大賽的冠軍，今年他1月參加《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽，將台灣各種文化風格結合服裝，帶領全球時尚風潮，並且奪得該季節目比賽的冠軍，成為該節目首個具有台灣籍的冠軍選手，也是時隔13年打破亞洲魔咒的第二位亞裔冠軍。前任總統蔡英文也在總統府接見祝賀他，妮妃雅更是入選《Out》雜誌的2024 Out100，為該年最具影響力的100名LGBTQ+人士，影響力廣大，也是2024年爆紅人物之一。

▲變裝皇后妮妃雅現身同志遊行並演出《追追追》，讓台下粉絲尖叫連連。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）
▲變裝皇后妮妃雅今年1月參加《魯保羅變裝皇后秀》第16季比賽，將台灣各種文化風格結合服裝，奪下冠軍。（圖／記者林調遜攝）
裝備簡單土耳其大叔

今年的奧運除了國內選手備受矚目，國外也有許多表現亮眼的選手討論度超高，像是來自土耳其51歲射擊選手凱迪奇（Yusuf Dikec），因為在上場時狀態極為輕鬆並且以非常極簡裝備就拿下奧運銀牌，在國內外都受到矚目，由於凱迪奇的年紀較大，接受媒體採訪時就表示，自己很少使用社群媒體，根本不知道自己賽後爆紅，是會後教練告知，一開始他還不以為然，直到他現身艾菲爾鐵塔廣場時，被許多民眾包圍要求合照，這才知道自己真的紅了。

▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，甚至最後還奪下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
看了以上這麼多爆紅人物，你知道的人物有幾位呢？該整理也並不代表爆紅程度，僅表示2024年討論度極高、人氣紅不讓全民皆知。再過半個月即將迎來2025年，明年將會又有什麼爆紅人物、話題，就讓我們拭目以待囉！

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