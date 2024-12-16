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今年巴黎奧運的拳擊舞台上掀起性別風暴，28歲的台灣拳擊手林郁婷在女子57公斤級決賽，無懼場外流言蜚語，勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌，更難能可貴的是，她那堅毅而強大的心理韌性，扛起來自全世界的壓力。「學習拳擊技巧不是要欺負別人，而是保護珍惜的人，拳擊也讓我學會如何謙卑對待所有人事物。」生長在家暴環境的林郁婷，學拳擊的起心動念是為了保護媽媽，那股為了所愛之人想要變得強大的信念，讓她熬過艱辛的訓練，甚至時常受傷也從未讓她放棄。2021年，林郁婷以世界排名第一的身份站上東京奧運舞台，卻沒想到首戰就黯然止步，這一跤沒讓她止步，在2023年杭州亞運，她拿下台灣史上首面亞運女子拳擊金牌，再次給予屢屢針對她挑起性別爭議的國際拳總一記重拳。亞運前的世錦賽，國際拳總以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常，並取消她的銅牌資格。今年生涯第2度站上奧運五環殿堂，這次阻擋林郁婷的是性別歧視爭議，儘管國際奧會力挺她完全符合參賽資格，並質疑國際拳總刻意操弄，但網路上蜂擁而來的輿論，甚至是賽後外媒的圍訪都讓她真實感受到壓力。而林郁婷回應外界的方式就是在擂台上冷靜且沈著的出拳，最終，在全世界的注目下，一舉勇奪金牌，讓外媒美聯社也讚許，「林郁婷以亮眼的表現，回應外界誤解」。或許性別的課題會跟著林郁婷一輩子，但就如她所言，她不曾糾結於性別認同，「我的身分證就是2開頭，所以我不會去思考說，我要去改變什麼。」別為了順應外在眼光去改變自己，不管是什麼性別，最重要是成為自己喜歡、舒服的樣子，別讓自己迷失在他人的目光中。年底的世界拳總年終賽，林郁婷再度被質疑參賽資格，其團隊決定主動退賽，不讓輿論再次傷害林郁婷，最終世界拳總主席Boris van der Vorst出面致歉，並表示未來將完善性別規範，面對這齣鬧劇，林郁婷對於選擇退賽並不感到遺憾，更開心隊友黃筱雯拿到金牌，「台灣女兒」一次又一次用成熟的態度展現出「世界拳后」的高度。