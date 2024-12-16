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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》即將迎來一位重量級來賓，「亞洲舞王」羅志祥與超級鞋頭18哥互相分享球鞋收藏，若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。羅志祥於12/9-15於台北市舉辦鞋展《Show My Shoes》，超級鞋頭18哥利用時間前往參觀，除了欣賞羅志祥的驚人收藏之外，他也非常幸運可以順利採訪到本人，一起分享彼此的「珍貴寶物」。在錄影的過程中，兩人有趣互動讓現場歡笑聲不斷，羅志祥也大方分享他與球鞋的難忘回憶，希望讓觀眾朋友能夠更深入了解他的收藏。在節目尾聲，18哥為了答謝羅志祥百忙之中接受訪問，在節目中答應會送一雙「客製化潮鞋」當作謝禮，更多精采內容請鎖定12/22（日）的《鞋槓人生》。