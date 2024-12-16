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美國股市即將迎來2024年的最後一個完整交易週，本週國際財經主要將圍繞英國加入CPTPP、全國多家主要央行政策展開，其中包含美國聯準會、英國央行及日本央行都將陸續公布利率決策，另外半導體巨頭美光科技也預計將於本週公布2025財年第一季財報。英國週日（15）正式加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），並成為首個加入該協定的歐洲國家。英國政府表示，此舉將帶動貿易、創造就業機會，並實現經濟增長目標，預估每年將增加20億英鎊的國民收入。隨2024年即將進入尾聲，美國聯準會、英國央行及日本央行的利率決策也成為投資人關注的焦點。美國聯準會（Fed）方面，市場普遍預期聯準會將降息25個基點，將聯邦基金利率降至4.50%；英國央行（BOE）本次料將維持利率不變，繼續專注於通膨與薪資增長情況。市場預計英國央行可能於2024年2月更新經濟預測後才會調整利率；日本央行（BOJ）預計將維持利率不變，但近期部分分析師認為升息的可能性有所提升，市場正觀察政策是否出現調整跡象。此外，美國11月PCE數據也將於本週出爐，分析師預計核心PCE同比增長2.9%，高於10月的2.8%。該數據是聯準會制定政策的重要參考，若結果高於預期，可能引發市場對通膨升溫的擔憂。