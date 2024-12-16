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▲中國經濟下行，年輕人面臨失業、就業等問題。（圖／美聯社／達志影像）

中國最新的消費者物價指數（CPI）疲軟，顯示通貨緊縮問題仍在持續，但城鄉消費卻呈現「城市冷、鄉村熱」的顛倒現象。經濟學家分析，一線城市如上海的零售支出增幅遠低於西藏等鄉鎮，原因與青年勞動力集中在城市的結構性失業問題密切相關。都市消費降級與返鄉趨勢明顯，鄉鎮則因剛需消費及人口增加帶動消費增長。根據「美國之音」報導，據中國國家統計局數據，11月份消費者物價指數年增0.2%、生產者物價指數（PPI）年減2.5%。其中CPI漲幅連續三個月衰退且創下近五個月以來新低。然而，鄉鎮的消費總額較去年同期成長速度比城市強勁。據11月15日國家統計局釋出的中國社會消費品零售總額數據，今年1至10月城鎮成長3.4%，鄉村成長4.4%。從31個省份的今年前三季來看，西藏、河南、湖南、山東、江西和湖北六省份年增速超過5%；而四個直轄市中，除了重慶增速3.8%，其他直轄市均為負數，其中上海-3.4%、北京-1.6%。澳洲蒙納士大學商學院教授史鶴凌認為，「城市冷、鄉村熱」消費趨勢的原因之一是統計基準點的城鄉差距。由於直轄市或富裕城市原先是引領中國高階消費的核心，一旦高層次消費降級，整體消費零售總額也會下降；而較不發達的地區則以基本消費為主，多是必要開支。以西藏為例，消費偏低水平，在經濟下行時仍維持原來消費模式。史鶴凌表示，第二個原因則是中國青年失業困境，過去聚集在已開發地區工作的年輕人，是高階產品的購買群體，在面臨失業後失去以往的消費能力，有的人返鄉或移居到水準較低的地方，也促進了較不發達地區消費的成長。史鶴凌向美國之音表示，「直轄市的整個消費、社會消費零售總額會下降的最主要原因，實際上是轉移到了原來欠發達的地區，那麼這個轉移不是一對一的轉移，而是一個朝低階消費轉移的一個過程。」相對於青年消費調節空間大，史鶴凌表示，中國老年人口收入及消費傾向穩定，既有退休工資，消費需求又相對剛性，以生活必需品為主，較少消費高階商品。此外，房價下跌也會抑制消費，史鶴凌以房地產「財富效應」說明，當房價高漲時，會促進房地產所有者購買高階產品，帶動短期邊際消費傾向；反之則會消費降級，抑制整體社會消費及經濟增長。房地產是城市最主要資產，當房價持續下跌，將牽動金融、興建設計產業、家具家電等後續消費。更嚴重者，若勞工減薪仍要負擔高額房貸，也會壓縮家庭財富和消費能力。