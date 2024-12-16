我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐巧芯從昨晚就在立院守夜，更嗆綠委「老娘昨晚10點就睡在這了」。（圖／記者李政龍攝，2024.12.16）

立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將明日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨受訪強調將全力阻擋，晚間10多名綠委於立院打卡被視為將徹夜防守，最終僅是煙霧彈，國民黨立委趕到時發現人去樓空，索性直接在現場守夜，凌晨也陸續抵達由男立委於走廊站哨，以防綠營強行突破，於今（16）日上午6時20分與數名綠委隔空叫囂，徐巧芯更嗆聲，「老娘昨晚10點就睡在這了！」對於國民黨團臨時更動議程於今日排審《選罷法》，綠委黃捷昨晚在社群平台發文，與張宏陸、林楚茵、張雅琳、范雲、沈伯洋、王義川、李坤城、徐富癸、陳俊宇與賴瑞隆守在立法院內政委員會門口，強調「捍衛人民罷免權，絕不退讓！」最終僅是煙霧彈，讓國民黨虛驚一場。國民黨立委趕到時發現人去樓空，索性直接在現場守夜，凌晨也陸續抵達由男立委於內政委員會走廊前後站哨，以防綠營強行突破。在上午6時20分時發現數名綠委前來，藍委立即堵住走廊入口對峙，嗆聲「誓死保衛國家，9點40回家」，徐巧芯更嗆聲，「老娘昨晚10點就睡在這了！」