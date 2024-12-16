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▲黃小柔、Vicky在節目上砲轟不禮貌的後輩，網友找出節目片段認為是在暗指林襄（左）、林穎樂（右）。（圖／綜藝玩很大YouTube）

▲▼陳沂昨日發了兩篇文，針對林襄做出犀利評論。（圖／陳沂臉書）

▲林襄經紀公司貼出聲明否認，林襄也立刻轉發，強調自己非事件女主角。（圖／林襄IG）

女星黃小柔和Vicky日前在節目中踢爆2位「20多歲、流量很大」的女星，搭高鐵時霸佔她們的座位、非常沒禮貌，隨後網友循線索查詢，發現兩人指的可能就是曾一起錄《綜藝玩很大》的啦啦隊女神林襄和林穎樂。針對此事，女星陳沂昨（15）日也發表自己的看法，她直言：「林襄本來就是沒讀書沒有教養的89妹」，更建議林襄多讀書，暗酸她的整型過往：「可以花兩百萬買一張臉，但沒辦法買一個腦」，引發網友討論。陳沂昨日上午在臉書發文，提到林襄被影射沒禮貌事件，她狠辣直言：「我覺得林襄本來就是沒讀書沒有教養的89妹，但看過她一些訪問和節目片段，她其實挺真實的，不會在那邊裝。只是因為教育程度過低，所以會做出一些沒水準的事，像是看周杰倫演唱會站在椅子上。」陳沂表示，雖然她覺得林襄沒水準，但也不至於像黃小柔說的口氣不屑，「只是演藝圈風氣就是要陪個笑臉跟前輩說XX姊，不好意思對不起，才是有禮貌的表現吧！還是建議林襄要多讀書，可以花兩百萬買一張臉，但沒辦法買一個腦。」陳沂諷刺林襄的發言曝光後，立刻引發網友討論，「不否認她滿努力工作，但她真的需要多讀書，青春有限，長年紀也要長智慧」、「一刀斃命的形容」、「書讀不好真的是沒什麼大不了的！但規矩很重要」、「同意本篇文看法，其實就是如此。錢的多寡跟氣質或腦袋，確實兩回事」。而陳沂開轟林襄後，疑似也遭到不少林襄的粉絲攻擊，她昨晚再度發文開嗆：「什麼偶像什麼粉絲！至於林襄粉絲的素質，嗯，跟林襄一樣。沒辦法花兩百萬買腦袋，至少你們還來得及花兩百萬買臉蛋，跟偶像看齊好嗎？」關於被影射搶座位、沒禮貌事件，林襄經紀公司「莉奈文創有限公司」昨日則直接發出聲明回應，「林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」，強調林襄不是事件女主角，這些企圖帶風向、不實影射的言行對於藝人之形象及工作均造成負面影響，希望大家不要再以訛傳訛，否則將採取法律途徑來捍衛藝人權益。