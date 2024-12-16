我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國國會在14日通過總統尹錫悅彈劾案之後，要求執政黨國民力量黨代表韓東勳辭職的呼聲也越來越高。韓東勳將於16日在國會舉行記者會，預計也將會在記者會上表明辭去黨代表職位的決定。根據韓聯社報導，韓東勳將於16日在國會舉行記者會，預計韓代表在記者會上將表明辭去黨代表職位的意向。如果他宣布辭職，這將會是他在7月23日全黨大會中當選黨代表後，僅過146天便宣布辭職。尹錫悅彈劾案14日過關之後，國民力量黨進行議員大會，一致表決通過黨內領導階層集體辭職，後續包括被視為親韓東勳派的張東赫、秦鍾及金在原、印耀漢、金玟甸等5名最高委員表達辭意，但韓東勳並未跟進，而是表示「我將繼續履行職責」。這也是得韓東勳面臨來自黨內外的壓力，最終決定選擇辭職。原本他預計在當地時間15日下午4時在國會召開記者會宣布請辭，但在消息走漏之後，記者會喊卡，改成當地16日上午10時30分召開記者會。若韓東勳辭職，黨務將由黨鞭權性東代理黨代表，接手領導國民力量黨。權性東同時擁有任命緊急對策委員會委員長的權力。