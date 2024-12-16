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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將今（16）日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，藍委不僅昨晚就在立院防守，凌晨則在內政委員會外走廊設下重重人牆，將綠委隔絕在外，藍委在上午7時許順利進入內政委員會後，還移動木桌擋住門口，防守滴水不漏，過程中綠委欲入內未果，雙方爆發嚴重推擠，至今仍僵持在走廊外頭，無法進入委員會簽到。對於國民黨團臨時更動議程於今日排審《選罷法》，綠委黃捷昨晚在社群平台發文，與張宏陸、林楚茵、張雅琳、范雲、沈伯洋、王義川、李坤城、徐富癸、陳俊宇與賴瑞隆守在立法院內政委員會門口，強調「捍衛人民罷免權，絕不退讓！」最終僅是煙霧彈，讓國民黨虛驚一場。國民黨立委趕到時發現人去樓空，索性直接在現場守夜，凌晨也陸續抵達由男立委於內政委員會走廊前後站哨，以防綠營強行突破。在上午6時20分時發現數名綠委前來，藍委立即堵住走廊入口對峙，嗆聲「誓死保衛國家，9點40回家」，徐巧芯更嗆聲，「老娘昨晚10點就睡在這了！」而在上午7時20分，防守走廊的藍委高喊「一、二、三」往外推擠，過程中雙方爆發嚴重推擠，而欲入場的議事人員也在藍委的護送下進入委員會，藍委在順利進入委員會後，還移動木桌擋住門口，防守滴水不漏，卻也讓一旁交通委員會無法簽到，藍綠對峙叫囂，至今仍僵持在走廊外頭，無法進入委員會簽到。