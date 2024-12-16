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根據費城76人隨隊記者Keith Pompey消息指出，76人陣中明星中鋒Joel Embiid因鼻竇骨折，將缺席明（17）日對上夏洛特黃蜂的比賽，這將是Embiid本季缺席第18場比賽，本季出賽場次已確定不會達到65場，這也代表Embiid將連兩季無法無緣NBA各獎項評選。76人在上週六主場迎戰印第安納溜馬，Embiid在爭搶籃板時被溜馬後衛Bennedict Mathurin擊中臉部，隨即退場治療，賽後76人也宣布Embiid鼻竇骨折，今日Pompey確認Embiid將缺席明日對上黃蜂的比賽。76人的隊友也紛紛站出來為Embiid加油打氣，Kenyon Martin Jr.表示：「我知道受傷對他來說很難受，他剛處理完膝蓋，現在臉部又受傷，他是聯盟的MVP，沒有他在比賽會變得很困難，他為我們做了太多。」Kelly Oubre Jr.也為Embiid祈禱，並表示他是一位非常強硬的人。加上明天對上黃蜂的比賽，Embiid已缺席18場比賽，本季出賽場數確定將達不到65場，因此Embiid將無緣本賽季NBA各獎項評選，這將是自從他在2022-23賽季拿到得分王、年度第一陣、MVP之後，連續兩個賽季無緣NBA獎項評選。