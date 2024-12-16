我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅彈劾案在14日獲得國會通過之後，尹錫悅因此遭到停職。不過韓國國內面臨政治巨變，北韓卻連日靜悄悄，直到16日才報導了尹錫悅遭彈劾的消息，並稱尹錫悅是「內亂頭目」。根據韓聯社報導，北韓官媒「朝中社」16日報導稱，「傀儡韓國」14日表決通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅的總統職權隨之被停止。朝中社介紹稱，韓國國會早在7日也進行了針對尹錫悅彈劾案的表決投票，但大多數執政黨國民力量籍議員在國會集體退場，導致第一次彈劾案未獲通過。報導稱，尹錫悅為此驚恐萬狀，12日發表了所謂談話，將緊急戒嚴妄動的責任推給在野黨和其他人，且侮辱群眾的彈劾抗爭活動，導致政界及輿論更加不滿。這是一場充斥虛偽和無賴的欺騙遊戲，故引起政界和社會更加強烈的反抗和憤怒。報導指出，繼國防部長官、警察廳廳長和首爾警察廳廳長被緊急逮捕後，被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長、軍反間諜司令、特戰司令、情報司令等先後被強制停職，針對內亂罪頭目尹錫悅及其同謀的調查逐步深入。此外，「勞動新聞」也報導了此消息。值得關注的是，在2016年12月，時任韓國總統朴槿惠彈劾案獲得國會通過時，北韓媒體在結果出爐的當天就進行報導。