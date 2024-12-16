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前立委郭正亮14日前往大陸福建省漳州市祭祖，他表示回到漳州有落葉歸根的感覺，當地的鄉音、建築，和自己的老家台南基本一樣，台灣民意基金會董事長游盈隆對此質疑「現在是演哪一齣？不這樣不行嗎？」而資深媒體人黃揚明則把游盈隆批評的連結傳給郭正亮，郭正亮回應這有何奇怪，這是追隨前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前行政院長謝長廷腳步。《中新網》報導指出，郭正亮14日在福建省漳州市台商投資區角美鎮西邊村寮西社郭氏家廟進行祭祖，他於受訪時表示，回到漳州有落葉歸根的感覺，當地的鄉音、建築和台南基本一樣，「證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的；兩岸一家親」。沒想到此舉卻引來游盈隆批評，在臉書發文質疑「阿亮現在是演哪一齣？不這樣不行嗎？基於血緣關係，什麼都可拋？」他也表示自己看到報導和照片都非常意外。對此，黃揚明在節目《新聞大白話》透露，游盈隆做為獨派人士、過去在民進黨時的黨內同志，看到郭正亮去大陸，可能會不太諒解，而自己將游盈隆的貼文傳給郭正亮後，郭正亮則回應「這有何奇怪，追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷腳步」。黃揚明表示，在現在的氛圍下，郭正亮還敢去大陸祭祖，相當勇敢，雖然郭正亮目前已經退出民進黨，但此舉一定會引起綠營的反彈，不過因為郭正亮沒有社群平台帳號，青鳥若想出征就必須到郭正亮的直播留言，這樣反而會衝起一波流量，「亮哥算是超前部署」。