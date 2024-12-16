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▲酷炫把自己發生的糗事記錄成「巨嬰日記」，還開放粉絲幫他的「巨嬰表現」打分。（圖／酷炫IG）

▲酷炫回應網友自己去上的是語言學校，女友柔柔沒去，只有他獨自前往。（圖／酷炫IG）

網紅團體「反骨男孩」的成員酷炫近日宣布暫離台灣，到加拿大讀語言學校，之後還會前往美國洛杉磯拍片，但酷炫光是在機場就遇到很多意外插曲，包含帶錯耳機、弄丟登機證、找不到行李等，讓他自嘲問粉絲：「這樣算是巨嬰行為嗎？」抵達溫哥華後，酷炫也自爆他換錯幣別，把20萬台幣全都換成美金沒準備加幣，只能先跟朋友借錢，一系列出包讓他也哭笑不得。酷炫14日發文，宣布自己要出國留學圓夢，地點是加拿大溫哥華，但這次只有他自己一個人出發，讓酷炫行前也不安地說：「我是巨嬰唉…一個人出國確定OK嗎？」果然，到機場後酷炫就接連發生一堆意外插曲，他先是拿錯耳機盒子，打開發現裡面沒有藍芽耳機，只能在機場現買，結果買完後又發現，還有一付耳機放在外套口袋，如此窘況讓酷炫傻眼直呼：「我現在有3副AirPods，這樣算是巨嬰行為嗎？」接著，酷炫登機前又被地勤人員找到，表示他登機證掉在電梯口，但酷炫本人完全沒發現，好在被地勤提醒，否則他差點就無法搭上飛機。之後酷炫抵達溫哥華，他在機場又找不到自己的行李，求助工作人員才發現，他的行李被別人拿錯、放在正對面，烏龍出包讓他也無奈苦笑：「我原地浪費了半小時」。除此之外，酷炫也分享自己換錯幣別的糗事：「我忘記我來的是加拿大，我把20萬台幣全部換成美金，所以現在跟好朋友先換一些加幣」，面對自己的粗線條舉動，酷炫也開放粉絲投票，讓大家一起來評斷他的「巨嬰表現」有幾顆星。不過還是有不少網友恭喜他出國圓夢，紛紛留言：「歡迎來溫哥華玩」、「一路平安」。