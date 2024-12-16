我是廣告 請繼續往下閱讀

根據日媒《報知體育》報導指出，今年季後宣布從東北樂天金鷲退團的田中將大，將加盟日職中央聯盟讀賣巨人，雖田中將大今年只在一軍出賽過一場比賽，但巨人考量到陣中王牌菅野智之將旅美，且巨人看中田中將大過去的王牌身手，經過調查後選擇出手網羅。對於田中將大將加盟，巨人監督阿部慎之助表示在菅野智之離隊後，球隊投手群將會失去精神支柱的帶領，而田中將大過往的經歷相當豐富，對球隊來說非常重要，加上陣中擁有許多年輕投手，這方面，將需要他的領導。身為過去日本國家隊的投捕搭檔，阿部慎之助也對田中將大的狀態非常有信心，「我相信他一定能夠找回最佳狀態。」而巨人明星球員坂本勇人與田中將大是小學隊友，兩人在2007年一同加入日本職棒，經過17年後，兩人將一同穿上巨人球衣作戰，也引起不少日本網友討論。巨人在今年日職高潮系列賽決勝輪，以系列賽4比3不敵橫濱DeNA海灣之星，無緣日本一大賽，季後巨人也展開補強，除網羅田中將大外，目前也和前中日龍終結者Raidel Martínez達成基本協議，根據《報知體育》報導指出，Martínez的合約將是4年總額超過50億日幣（約合新台幣10億）的超大型合約，新賽季將和巨人終結者大勢組成最強防線。