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北檢追查民眾黨主席柯文哲設京華城案及政治獻金案，13日再傳柯文哲昔日幕僚、前民眾黨中央委員張益贍作證。無黨籍桃園市議員于北辰透露，2018年柯文哲參加台北市長選舉後，當時張益贍被柯文哲狠狠唸了一頓，怪他搞房子抵押，害自己虧了58萬；沒想到陳佩琪9月接受專訪時透露，2018年選完還剩230萬，「如果張益贍有把這件事跟檢調說的話，陳佩琪就倒楣了！」于北辰在節目《台灣向前行》透露，2018年柯文哲參加台北市長選舉完後，狠狠唸了張益贍一頓，「都是你啦，搞什麼房子抵押，害我虧58萬」，柯文哲還為此跟妻子陳佩琪起爭執，沒想到陳佩琪今年9月接受媒體專訪時公布5筆約1628萬元金流來源，提及2018年市長選舉結餘款為230萬元。于北辰表示，張益贍內心一定想說「我當時是被罵好玩的嗎？」，從2018到2024，這6年的怨氣不吐出來？于北辰說，如果張益贍有向檢調證實這件事情的話，那陳佩琪就倒楣了，「這230萬哪裡來的？這算不算財產來源不明？」