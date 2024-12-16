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比特幣於週一（16日）亞洲早盤交易中突破10.5萬美元，飆升至歷史新高。這得益於美國總統當選人川普的言論，他近來暗示計劃建立類似於石油儲備的比特幣戰略儲備。比特幣在週一一度上漲超過2%，達到前所未見的105,023美元，突破了12月5日創下的先前高點。此漲勢也提振了整體加密幣市場的信心。線上金融交易平台IG市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）表示，比特幣價格上漲是因週末新聞報導川普將推進比特幣戰略儲備基金的計劃。卡莫爾稱，「我們現在處於全新高點的領域，市場接下來關注的價格目標是11萬美元。許多人期待的回調並未出現，因為現在我們迎來了這則消息。」自川普在11月5日美國總統大選中勝出後，比特幣已經飆升了超過50%。截至週日比特幣已連續七週上漲，創下自2021年以來最長漲勢。川普正著手為數位資產創造友善的監管環境，扭轉拜登政府所實施的壓抑政策。川普也支持建立國家戰略比特幣儲備的構想，他上週接受CNBC採訪時表示，「我們將在加密貨幣領域做出一些偉大的事情，我們想要領先其他國家。」在被問及美國是否會建立類似於石油儲備的比特幣戰略儲備的問題時，川普表示，「是的，我認為會的。」根據CoinDesk，截至截稿時間台北時間8點50分，比特幣持續呈現漲勢，暫報105,757美元，漲幅達4.78%。