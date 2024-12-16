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美國股市上週五（13日）漲跌互見，其中費半指數上漲逾3%，台積電ADR上漲近5%，帶動台北股市今（16）日開盤上漲186.73點、來到23207.21點，站回5、10日線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到255.54點，終止日K連黑。今日開盤量大強勢個股：台積電、泰金寶-DR、陽明、亞光、鴻海；開盤量大弱勢個股：濱川、光聖、順藥、晶宏、新華。權值股，權王台積電開盤上漲20元、來到1085元；鴻海開盤上漲3元、來到189.5元；聯發科開盤上漲30元、來到1440元。美國股市上週五漲跌互見，其中又以科技股表現較為強勁，道瓊指數下跌86.06點或0.20%，收43828.06點，那斯達克指數上漲23.88點或0.12%，收19926.72點，標普500指數下跌0.16點或0.0026%，收6051.09點，費半指數上漲167.59 點或3.36%，收5149.78點。科技五天王多空激戰，Meta下跌1.66%，蘋果上漲0.069%，Alphabet下跌1.16%，微軟下跌0.51%，亞馬遜下跌0.66%。半導體股也同物漲跌互見，輝達下跌2.25%，博通大漲24.43%，市值首破1兆美元，美光上漲4.34%，高通上漲0.18%，應用材料上漲0.16%，德儀下跌0.063%，AMD下跌2.83%。台股ADR也走勢不一，台積電ADR上漲4.98%，日月光ADR上漲2.94%，聯電ADR下跌0.16%，中華電信ADR上漲0.13%。根據CME的FedWatch工具，交易員對Fed在12月17-18日會議降息的預期接近97%，但他們認為1月可能暫停降息。