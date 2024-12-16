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軟銀鷹正式出手招攬上澤直之！本季挑戰旅美夢的日籍投手上澤直之，表現不盡理想，在大聯盟僅出賽2場後，就被下放到3A，且防禦率突破7。上澤直之在前往大聯盟前的賽季，是日本火腿的主力先發輪值，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為相當優異的2.96。上澤直之在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率是偏高的7.63，且季末遭遇右肘骨折傷勢，最終決定提前結束賽季。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，對於休賽季的補強，球隊GM三笠杉彦就曾表示：「強化投手戰力是重要的課題。」