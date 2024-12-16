軟銀鷹正式出手招攬上澤直之！本季挑戰旅美夢的日籍投手上澤直之，表現不盡理想，在大聯盟僅出賽2場後，就被下放到3A，且防禦率突破7。日前媒體指出，日職的福岡軟銀鷹有意提出合約延攬，而日本媒體《西日本體育》今（16）日進一步爆料，軟銀和上澤直之間，已經針對為期3年以上、總額突破7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約達成共識。
軟銀彌補輪值戰力 3年以上大約搶人
上澤直之在前往大聯盟前的賽季，是日本火腿的主力先發輪值，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為相當優異的2.96。本季透過入札挑戰旅美夢想，上澤直之僅在大聯盟登板2場，主投4局失掉1分，防禦率2.25，隨後就被下放到小聯盟。
上澤直之在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率是偏高的7.63，且季末遭遇右肘骨折傷勢，最終決定提前結束賽季。關於下賽季是否繼續挑戰美國夢，《西日本體育》報導指出，軟銀可能將會從紅襪3A手中把上澤直之簽回日職。
報導中提到，軟銀球團向上澤直之提出3年以上、總價超過7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約報價，且雙方達成了基本的共識。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，對於休賽季的補強，球隊GM三笠杉彦就曾表示：「強化投手戰力是重要的課題。」
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上澤直之在前往大聯盟前的賽季，是日本火腿的主力先發輪值，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為相當優異的2.96。本季透過入札挑戰旅美夢想，上澤直之僅在大聯盟登板2場，主投4局失掉1分，防禦率2.25，隨後就被下放到小聯盟。
上澤直之在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率是偏高的7.63，且季末遭遇右肘骨折傷勢，最終決定提前結束賽季。關於下賽季是否繼續挑戰美國夢，《西日本體育》報導指出，軟銀可能將會從紅襪3A手中把上澤直之簽回日職。
報導中提到，軟銀球團向上澤直之提出3年以上、總價超過7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約報價，且雙方達成了基本的共識。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，對於休賽季的補強，球隊GM三笠杉彦就曾表示：「強化投手戰力是重要的課題。」