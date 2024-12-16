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立法院內政委員會今（16）日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，藍委不僅昨晚就在立院防守，凌晨則在內政委員會外走廊設下重重人牆，將綠委隔絕在外，藍委在上午7時許順利進入內政委員會後，並在9點開始會議。並僅用短短1分多鐘，就將爭議法案送出委員會，並宣布散會。徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，台下僅有國民黨立委張智倫、丁學忠、牛煦庭、羅明才、黃建賓、林德福。而徐欣瑩背後則有國民黨立委張嘉郡、許宇甄、王育敏、呂玉玲，無黨籍立委高金素梅坐鎮。徐欣瑩隨即展開《選罷法》修正岸的逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，討論事項1至6項審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。當中內政委員會僅用短短1分多鐘時間，就將討論事項第1至6項逐條審查完畢，成功將爭議法案送出委員會。由於民進黨立委不得其門而入，因此無異議通過，會議僅用短短3分30秒就宣佈散會。綠委約莫在9點5分左右才進入會議室，發現藍委已經人去樓空，狂喊「會議無效」，更嗆聲要找秘書長抗議。