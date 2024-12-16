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根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導指出，奧克蘭運動家在近期曾鎖定費城費城人三壘手Alec Bohm為球隊補強目標，但費城人希望運動家拿出終結者Mason Miller作為交易包裹的一部分，但運動家聽到費城人想要Miller後，就打消交易念頭，費城人在休賽季三度想要交易Bohm，但最終都遭到拒絕。Bohm在今年賽季打出生涯年，143場出賽，繳出2成80打擊率、15轟、97分打點，成為費城人的不動三壘手，但Bohm在進入季後賽後，表現相當不理想，生涯合計34場季後賽出賽，打擊率僅2成14，25支安打、2轟、14分打點，雖距離成為自由市場還有兩年時間，但費城人在今年季後就將Bohm當作球隊交易對象之一。在與運動家的協商前，費城人曾向太空人提出拿Nick Castellanos與Bohm作為交易包裹，向太空人換來Kyle Tucker，但最終遭到拒絕，除此之外，費城人也曾拿Bohm向紅雀、白襪等討論交易，希望可以換來Nolan Arenado和Garrett Crochet，也都遭到拒絕。費城人球迷對於球團把Bohm當作交易萬用包的做法感到不解，直言球隊管理階層簡直像是小丑，也有不少球迷擔心，若最終Bohm續留費城人，球團在休賽季的行為，會傷害到球員的心理狀態，進而影響新賽季的表現。