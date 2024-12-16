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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將今（16）日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此國民黨團不僅封死所有出入口，更設下層層人牆阻擋綠委入內，最終用3分鐘時間就把《選罷法》修法草案送出委員會，對此政治評論員吳靜怡表示，過去綠委黃捷在沒有破壞門鎖情況下開一道門就被國民黨罵翻，如今國民黨全員全員出動把所有門用各種方式封鎖就可以？怒嗆院長韓國瑜「韓國瑜院長大人是不是要出來講！講清楚啦！」國民黨團今日凌晨堵死所有內政委員會出入口與走廊，最終召委徐欣瑩以3分鐘將《選罷法》修法草案送出委員會，對此吳靜怡表示，請問立法院的守門員韓國瑜，到底是開一道門比較嚴重還是把所有的門都封了更嚴重？吳靜怡表示，過去黃捷在沒有破壞門鎖情況下開一道門就被國民黨罵翻，現在國民黨全員出動把所有門用各種方式封鎖，就可以？韓國瑜是不是要出來講，到底進和出，哪個可以？「少在玩小朋友遊戲了，丟臉！」如果連立法院國會都沒有制度，談什麼國家制度，「韓國瑜，講清楚啦！」