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美國職籃（NBA）今年夏天與布魯克林籃網簽下2年雙向和約的中國好手崔永熙，在12日G聯盟的比賽中，在爭搶籃板時受傷，球團隨後宣布崔永熙為左膝前十字韌帶（ACL）撕裂傷，今年賽季將報銷，今（16）日籃網宣布將崔永熙裁掉，換取球隊陣容空間。籃網和金州勇士近期進行一筆交易，籃網拿出Dennis Schroder換回De'Anthony Melton和3個二輪選秀籤，以及一位雙向球員Reece Beekman，這也讓籃網勢必得清出一位雙向名額球員來完成交易，整季報銷的崔永熙因而遭到割愛。根據NBA雙向合約規定，崔永熙被裁掉之後，他可以獲得全額雙向合約薪資的一半，約為29萬美元（約合新台幣940萬）在被籃網裁掉後，崔永熙也在社群平台分享了自己的心情，並直言傷好後還會繼續衝擊NBA，希望未來能將自己全部的能量都奉獻給中國籃球，「現在可能要告別賽場一段時間，等傷好了我依然會繼續衝擊NBA，直到燃盡自己最後一絲能量，會將這十幾年甚至後面的時間，全部奉獻給自己熱愛的籃球和中國籃球，以及喜歡我的球迷還有所有愛籃球的人。」崔永熙本季僅在NBA出賽5場，總計出賽10分鐘，共7投1中，留下3分、2籃板的成績後續在G聯盟出賽，場均拿下6.2分、2.6籃板和1.2助攻，雖然命中率僅3成21，但外線命中率為較高的4成29，10月28日對上公鹿的比賽，崔永熙靠罰球拿下NBA生涯第一分，成為繼2018年的周琦後，第一位得分的中國球員，也成為NBA史上第7位在例行賽登場的中國球員。