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▲網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店遭砸，大門全毀。（圖／翻攝畫面）

網紅「館長」陳之漢經營的健身房林口館，於今（2024）年9月23日遭新北市一名43歲陳姓男子開著賓士車衝撞，並持球棒砸店，詢後全案被檢方依恐嚇罪諭知交保3萬元。豈料昨（15）日晚間竟傳出，陳姓男子已經離世的消息。據了解，陳男妻子、友人透過臉書發文，公開陳男牌位擺放地點，證實陳男已過世。其妻子指出，早上9時到晚間7時許都會待在現場，並留下自己的聯絡資訊；不過陳男妻子很快就撤下了貼文，引發網友討論，而陳男的死更一度被傳是「館長動的手」。得知消息的館長陳之漢昨（15）日也開直播回應，陳姓男子已過世，接下來也無法繼續追究，只能自掏腰包，彌補健身房的損失。關於有不少網友懷疑，是不是「館長把人家怎麼了？」館長陳之漢則強調，自己根本沒有這樣的能力，「希望大家不要自行腦補」也表示「人都走了，我們尊重啦，人死為大，我們不方便講什麼，不要拿這個炒新聞。」。由於陳姓男子過去曾是土城角頭，2011年因持槍販毒而鋃鐺入獄。2022年4月間，館長開直播提及自己與三重加盟店發生糾紛，當時作為員工的陳男因在網路上嗆聲會員，不僅先遭館長公佈長相、姓名，甚至向網友曝光陳男涉犯槍炮毒品前科的新聞，進而引發陳男不滿。事發後，有傳陳男過去疑似情緒起伏較大，經警方調查後發現，陳男近期有兩次「輕生獲救」紀錄，確切死因仍待警方進一步調查釐清。