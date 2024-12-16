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▲今（16）日凌晨3時許，嘉義市四維路一家KTV酒店傳出火警，店內酒客正盡情歡唱，突然聽聞劇烈鞭炮聲響，隨後便看見火舌竄出，眾人倉皇逃生，火勢相當猛烈。（圖／翻攝畫面）

今（16）日凌晨3時許，嘉義市四維路一家KTV酒店傳出火警，店內酒客正盡情歡唱，突然聽聞劇烈鞭炮聲響，隨後便看見火舌竄出，眾人倉皇逃生，火勢相當猛烈，警消獲報趕抵現場後立即射水灌救，火勢直到清晨5時26分才撲滅，所幸未釀成人員傷亡，詳細起火原因尚待釐清。嘉市消防局表示，今天凌晨獲報後，立即派遣德安、第一、後湖、湖內、第二分隊20車49人到場灌救，警消趕抵現場發現店外站著酒客、店員約2、30人，此時KTV已經全面燃燒，眾人神情相當驚慌。消防局指出，主要起火位置疑為快樂1300音樂時尚酒店，共租同一地址還有9街音樂會館，隔壁音樂會館遭波及，燃燒面積分別為KTV酒店500平方公尺、音樂會館100平方公尺，粗估財損至少百萬元起跳，目前初步清查店內酒客均已逃出，但是否有人受困，仍需殘火處理後進一步搜索確認。