冷氣團一波接著一波南下，氣溫越來越低，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，明（17）日開始將有連續3波冷空氣，聖誕節（12/25）強度更有機會挑戰入冬首波寒流，今年冬天真正的冷才剛要開始，提醒民眾要持續關注天氣預報動態。
林得恩在臉書「林老師氣象站」說明，明晚第一波冷氣團南下，最冷時段會落在週三晚間至週四清晨（12/18至12/19）；週六（12/21）第二波冷氣團接力，最冷時段落在週日晚間至下週一清晨（12/22至12/23）；第3波冷空氣，預估在聖誕節至下週六（12/25至12/28）影響，強度是3波中最強的，有機會達寒流等級。
天氣風險公司分析師歐宗學則指出，今天白天冷氣團減弱，但回溫有限，北部、宜蘭白天高溫仍僅有16至18度，中南部、花東19至21度，全天感受偏冷，明天白天北部、東半部雲量偏多、有短暫雨機會，氣溫相較今天再回升2度左右，中南部則是晴到多雲，氣溫回升更明顯，高溫會比今天高4至5度，南北有顯著溫差。
歐宗學說明，明晚冷氣團南下，影響到週五清晨，北部市區低溫14至15度，郊區再低2至3度，白天高溫則與近幾天相似，依然是全天偏冷；週五白天並不會有明顯回溫，週六冷氣團強度較強，有待持續觀察。
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天氣風險公司分析師歐宗學則指出，今天白天冷氣團減弱，但回溫有限，北部、宜蘭白天高溫仍僅有16至18度，中南部、花東19至21度，全天感受偏冷，明天白天北部、東半部雲量偏多、有短暫雨機會，氣溫相較今天再回升2度左右，中南部則是晴到多雲，氣溫回升更明顯，高溫會比今天高4至5度，南北有顯著溫差。
歐宗學說明，明晚冷氣團南下，影響到週五清晨，北部市區低溫14至15度，郊區再低2至3度，白天高溫則與近幾天相似，依然是全天偏冷；週五白天並不會有明顯回溫，週六冷氣團強度較強，有待持續觀察。