我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象專家提醒，台灣未來將有連續3波冷氣團影響，聖誕節冷空氣威力最強。（圖／林老師氣象站）

▲未來一週還有兩波冷氣團會影響台灣，10度低溫會不斷在空曠地區出現。（圖／中央氣象署）

冷氣團一波接著一波南下，氣溫越來越低，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，，今年冬天真正的冷才剛要開始，提醒民眾要持續關注天氣預報動態。林得恩在臉書「林老師氣象站」說明，，最冷時段會落在週三晚間至週四清晨（12/18至12/19）；，最冷時段落在週日晚間至下週一清晨（12/22至12/23）；，強度是3波中最強的，有機會達寒流等級。天氣風險公司分析師歐宗學則指出，今天白天冷氣團減弱，但回溫有限，北，全天感受偏冷，明天白天北部、東半部雲量偏多、有短暫雨機會，氣溫相較今天再回升2度左右，中南部則是晴到多雲，氣溫回升更明顯，高溫會比今天高4至5度，南北有顯著溫差。歐宗學說明，，白天高溫則與近幾天相似，依然是全天偏冷；週五白天並不會有明顯回溫，週六冷氣團強度較強，有待持續觀察。