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距離2026縣市長選舉還有不到2年時間，外界相當關注各政黨如何佈局。新北市長部分，民進黨立委蘇巧慧已表態參選，不過卻傳出她被黨內點名，蘇巧慧選區鄰近北桃園，是2026新北、桃園選戰的活棋。對此，前立委沈富雄表示，「我覺得想要把蘇巧慧拱去桃園的人，這個人壞，而且他地理常識不及格，怎麼新北比較接近桃園呢？鶯歌這太勉強了」。沈富雄15日在節目《TVBS戰情室》表示，他認為想把蘇巧慧拱去桃園參戰的人很壞，如果講這種話的人也要選，就不要支持他，且這個人地理常識也不及格，「怎麼新北比較接近桃園呢？說鶯歌跟桃園比較近，這太勉強了，這種話都講得出口」。針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，以前行政院長蘇貞昌的個性，若不是他女兒出來，他就不會動，當蘇系不拚的時候，怎麼可能贏？可吳子嘉又說若是蘇系派吳秉叡出來一定會贏，還強調「蘇系可以拿到民進黨以外的票，如果蘇貞昌在新北不幫民進黨忙，民進黨就會輸掉。」沈富雄認為，這番話很奇怪，「他說不是自己的女兒不會全力支持，但他又講民進黨如果挺吳秉叡一定贏，這個邏輯都不通。」