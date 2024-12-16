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大聯盟球星Juan Soto以15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）天價合約，轉投同城宿敵紐約大都會，成為今年休賽季最大的新聞之一。然而，有關於Soto離開洋基的真正原因，引發外界討論，雖然曾傳出「保全事件」導致雙方關係破裂，但美媒《FANSIDED》揭露真正原因，促使Soto做出最終決定的只有一個因素，那就是金錢。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman的報導，Soto對洋基的不滿可能源於今年球季中的幾件小插曲。消息指出，洋基保全曾在4月及5月將Soto父母從球場某個區域請離，這讓Soto感到被冒犯。此外，在球季末的一場雨戰中，Soto的司機與私人廚師被保全拒於球場外，這些舉動據傳讓Soto對洋基失去信任，最終拒絕洋基16年總額7.6億美元合約報價。不過，《FANSIDED》針對上述說法提出反駁，認為所謂的「保全事件」只是事後的說法，並非真正原因，「直到最後一刻，洋基仍處於領先地位，Soto看起來準備續穿條紋戰袍。然而，在爭奪戰的最後幾小時內，大都會提出了更高的報價，徹底改變了局勢。」報導認為，Soto之所以選擇大都會，核心原因只有一個：「大都會開出的條件更加優渥，這才是真正的決定性因素。」Soto最終與大都會簽下15年總額7.65億美元的巨額合約，不僅刷新大聯盟史上最高金額紀錄，也讓大都會一舉搶下這位頂級球星，提升球隊實力的同時，還極大推動了票房收入和球隊戰力。