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立法院內政委員會今（16）日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，會議僅用短短1分多鐘，就將爭議法案送出委員會，並宣布散會，讓綠委氣到直衝院長室抗議。至於會議是否有效，內政委員會召委徐欣瑩受訪時強調，會議已達法定人數，而且在正確的時間開會，她也正式宣布了，「不能讓國會停擺」。徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。綠委隨後進入內政委員會，才發現藍委已人去樓空，拍桌狂嗆「會議無效」，之後一行人更前往院長室，要找立法院長韓國瑜抗議，狠嗆「韓國瑜滾出來」。徐欣瑩稍早受訪時透露，民進黨昨天不知道利用什麼時候，把內委會的電腦搬走，不給開會，這才是問題，而且他們保留送黨團協商，並沒有強行通過任何一個法條。徐欣瑩也質問民進黨，為什麼在國會殿堂要常常阻撓議事，不給開會，不是霸占主席， 就是漏夜搬走委員會的電腦，這點請民進黨向國人說明。徐欣瑩強調，他們希望議事程序可以持續、可以正常進行，今天會這樣也是不得已，因為民進黨不給開會、霸占主席台、干擾議事，但他們不能讓國會停擺。至於會議是否有效，徐欣瑩說，大家去看議事規則，已達法定人數，而且在正確的時間開會，她也正式宣布了。