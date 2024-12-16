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一名27歲朱姓男子，日前駕駛一輛載送病患的台北市康復巴士，行經新北市汐止區新台五路2段前，突然失控擦撞路旁2輛汽車的交通事故，員警獲報到場處理，竟在其身上搜出依托咪酯煙彈，俗稱喪屍煙彈及加熱煙桿，當場逮捕，並將他帶回偵訊，並依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署法辦。據了解，12月6日上午8時，朱姓男子駕駛的康復巴士突然衝撞路邊停車格停放的2輛轎車，警方趕到現場處理時，朱姓駕駛告訴警方是一時恍神，才會自撞路旁轎車，造成車禍，不過警方卻在朱男身上查獲含有二級毒品依托咪酯的煙彈和加熱煙桿，隨即將他移送法辦，並對其採尿送驗，釐清有無毒駕問題，送驗後，該名朱姓駕駛並未毒駕。事發後，台北市交通局公共運輸處也於昨（15）日晚間指出，事故發生當下這輛復康巴士沒有載客，沒有導致人員傷亡，未達通報標準，在媒體揭露得知此事後，已立即請廠商向警方了解狀況並向公運處說明。