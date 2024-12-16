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工業電腦廠研華近日舉辦「年度願景啟航」盛會，董事長劉克振宣示，未來品牌將從工業電腦，轉型為邊緣運算與邊緣AI的全球領導者，積極佈署聚焦邊緣運算與AI商機。劉克振於研華「年度願景啟航」盛會上致詞表示，未來將是邊緣運算（Edge Computing）與AI技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦（IPC）領導者，進化為邊緣運算和邊緣AI的全球領導者。研華未來將以這2大主軸為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等5大關鍵市場，劉克振也提到，將加強全球佈局、深化人才培育及夥伴合作，持續引領產業變革，為未來營收持續增長奠定穩固基礎。為強調企業品牌再造的決心，研華預計於林口智能共創園區重新改裝品牌體驗館，透過展示各垂直產業的創新解決方案應用，充分彰顯研華引領產業智能轉型的實力。此外，研華於2025年將參與美國、歐洲、中國及台灣等4大主要國際展覽，包括重返台北國際電腦展（Computex）向全球客戶與合作夥伴分享最新邊緣運算解決方案，同步將舉辦全球夥伴會議、聯手晶片商、軟體供應商、系統整合商等多方合作夥伴共同推動轉型，建立更全面的合作夥伴生態系。研華今日股價微漲2.5元，漲幅0.7%，盤中股價最高來到357元。