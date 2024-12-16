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距離2026九合一選舉還有2年時間，不過各黨派已經開始備戰，而六都的縣市長選舉是各界關注重點，其中台北市長選戰，國民黨籍的台北市長蔣萬安將爭取連任，民進黨傳出有意找社民黨台北市議員苗博雅參選，至於民眾黨，傳出立委黃珊珊尋求恢復黨權欲再戰。對此，前立委郭正亮斷言，「黃珊珊不會、也不敢選，如果她要選就是在幫民進黨」。針對2026台北市長選戰，黃珊珊參選的可能性，郭正亮在節目《綠也掀桌》表示，「台北市長蔣萬安現在的執政滿意度很高，戰力比2022年還要強，現在的黃珊珊也不敢來選，不會選的啦！」郭正亮也說，若黃珊珊出來選，「我就公開的表示，『你是在幫民進黨！你連2022都選不上，你現在2026怎麼選得上阿』」；且黃珊珊今年8月因民眾黨政治獻金風波遭停權3年，根據黨內規定，無權參加黨內初選、登記跟爭取提名，因此現階段她也沒辦法代表民眾黨出選2026市長選舉。