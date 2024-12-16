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韓國總統尹錫悅彈劾案在14日獲得國會通過，其總統職權立即停止。不過尹錫悅彈劾案使得執政黨國民力量黨出現分裂情況，不少黨內支持尹錫悅勢力不滿黨代表韓東勳贊成彈劾。而韓東勳在16日上午召開記者會，宣布辭去黨代表職位。根據韓聯社報導，韓東勳於16日宣布辭去黨代表職位，他在記者會上表示，「由於最高委員全體辭職，最高委員會已經瓦解，導致我無法再以黨代表的身份正常履行職責，因此決定辭去黨代表職位。」他在發言中向國民鞠躬致歉，表示「對於這次緊急戒嚴事態所帶來的痛苦，我向所有受影響的國民由衷致歉。」同時他也向支持者致歉稱，「對於因彈劾事件而感到心痛的支持者們，我深感抱歉。」韓東勳接續表示，「在思考這些感受的同時，我試圖找到超越彈劾、讓國家邁向更美好道路的方法，雖然竭盡全力，但終究未能實現。一切都是因為我能力不足，對不起大家。」韓東勳在7月23日全黨大會中當選黨代表，如今宣布辭職，他僅當了146天黨代表。韓國國會在14日進行尹錫悅彈劾案表決，國民力量黨在尹錫悅彈劾案維持反對立場，但至少12人跑票讓彈劾案過關。但國民力量黨親韓東勳派議員約有20多人，卻僅有12人響應韓東勳支持彈劾，可看出韓東勳在黨內影響力不足。這也因此讓韓東勳公開支持彈劾而被究責，國民力量黨在即將失去執政權同時，面臨分裂危機。國民力量在尹錫悅彈劾案通過後舉行全體議員會議，一致表決通過黨領導班子集體辭職。之後，該黨五名最高委員集體辭職。儘管韓東勳曾表明將會繼續履行代表職責，但因包括5名民選最高委員在內的黨內領導層全體提出辭職意向，導致「韓東勳領導班子」自動解體。隨著韓代表於當日正式辭職，國民力量黨將轉為緊急對策委員會體制進行運作。