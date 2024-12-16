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民眾黨創黨大老「大媽老司機」朱蕙蓉日前透露，立委選後蔡壁如想當民眾黨副主席，被柯文哲回絕，當晚難過大哭。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，他認識的蔡壁如不是在乎職位的人，並爆料選後柯文哲主動想安排蔡壁如當中央委員，「她都不屑了，怎會在乎一個副主席」？民眾黨創黨大老朱蕙蓉近日上網路節目時，透露今年初選後2天，蔡壁如曾向柯文哲提出想當民眾黨副主席，被柯文哲以「你滿身刺蝟怎麼回來？」回絕，讓蔡壁如很傷心，當天晚上就大哭。蔡壁如目前在台中市政府擔任有給職顧問，民眾黨台中市黨部主委江和樹今（16）日表示，他所認識的蔡壁如，不是那麼重視職位的人，正因她非常了解民眾黨最缺乏地方經營的人，才挺身而出，到國民黨派不出人選的中一選區參選，還在艱困選區差點打贏。江和樹透露，選後大家交換意見，柯文哲希望了解未來要怎麼走、黨中央該如何配合蔡壁如？當時曾開一個條件，要讓蔡壁如當中央委員，「她都不屑了，秘書長都做過了，怎會在乎一個副主席？」江和樹批評「大媽老司機」記憶有點問題，「現在說這個有什麼意義嗎？」江和樹說，民眾黨最缺乏的就是在地經營，中南部都重感情，不是靠民眾黨招牌或柯文哲聲量就可以當選，「要有付出，民眾黨就是缺少付出的人」。