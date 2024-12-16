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▲▼安芝儇來台後知名度竄升，今年5月宣布搬到高雄定居。（圖／安芝儇IG）

▲▼安芝儇穿血紅色比基尼拍網美照。（圖／安芝儇IG）

▲▼安芝儇的身材比例讓女人羨慕又嫉妒。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇（小安），擁有一張甜美容顏，170公分高䠷身形，光腿長就有100公分，近乎無懈可擊的身材比例讓男人傾心、女人傾慕，有「最強外掛」封號。安芝儇日前公開一組出國旅行的照片，身上的泳衣被揶揄像阿媽款式，或像紅白塑膠袋，她後來再釋出穿開洞比基尼的相片，成功扳回一城。安芝儇近日到中越旅遊，14日在IG上傳數張於峴港打卡的泳裝照，只見她長髮挽起成包頭，太陽眼鏡往上放，穿一件深紅色度假風的三點式泳衣，正中間開洞綁帶設計，讓豐滿上圍呼之欲出、事業線也很深邃，她愜意坐在泳池畔的長椅上，展露迷人的肩頸和鎖骨線條，舉手投足風情萬種。貼文曝光後，按讚數迅速破3萬，網友迴響熱烈，「太漂亮了」、「阿娘喂」、「紅色很適合妳」、「不愧是女神」、「小安公主」、「哪裡能遇到這樣的女人」、「這次不是粉紅塑膠袋泳裝了」、「什麼衣服都難不倒安公主！」台鋼雄鷹先前在台北大巨蛋舉行主場賽事，安芝儇為此練習應援舞蹈，因為太賣力造成小腿瘀青，但她不以此為苦，出席代言活動依然保持開朗笑容，顯見其專業，後來登場的明星賽，安芝儇終於如願和1年沒見、同鄉的「小龍女」李多慧碰面，兩人親暱自拍，打破后不見后的流言。