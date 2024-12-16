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▲國民黨團三長召開記者會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.12.16）

立法院內政委員會今（16）日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，藍委在內政委員會外走廊設下重重人牆，將綠委隔絕在外，僅用短短1分多鐘，就將爭議法案送出委員會。國民黨團總召傅崐萁稍早大讚，今天委員會有多麼平和，相關議事都能夠完成，奉勸民進黨「放下屠刀立地成佛」。徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。綠委隨後進入內政委員會，才發現藍委已人去樓空，拍桌狂嗆「會議無效」，之後一行人更前往院長室，要找立法院長韓國瑜抗議，狠嗆「韓國瑜滾出來」。傅崐萁稍早在記者會上提及，賴清德獨裁政權讓民進黨無所忌憚，日前立法院會就發生因為綠委攻佔主席台造成流會，今天內政委員會國民黨行使人民權益，當立法院能夠心平氣和開會時，「委員會有多麼平和！相關議事都能夠完成。」傅崐萁痛批，民進黨黨團幹部昨天晚上恫嚇在野黨，在內政委員會門口擺拍，表示要抗爭到底，讓委員會不能開會，國民黨必須守護好主席台，讓內政委員會順利開會，今天是民權的伸張。傅崐萁說，在內政委員會外的走廊所有立院攻防都予以尊重，今天終於沒有民進黨佔領主席台、禁錮議事人員等，「希望民進黨放下屠刀立地成佛，民主進步黨的民主何謂民主？讓大家好好開會才是民主！」國民黨團首席副書記長王鴻薇直批，民進黨稍早在議場前召開記者會，他們標語寫著「國會戒嚴、霸凌民主」，真的是笑死人了，民進黨好意思嗎？有臉嗎？說在野黨是國會戒嚴霸凌民主，請問一下民進黨在南韓戒嚴的時候，所發的挺戒嚴的文，你們道歉了嗎？真正挺戒嚴的明明是立法院民進黨團。