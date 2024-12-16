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▲詹男過彎自摔緊急送醫不治。（圖／翻攝畫面）

▲車禍當下揚起煙塵。（圖／翻攝畫面）

重機朝聖之地、嘉義縣番路鄉台3線「阿婆灣」再出事故！昨（15）日一名18歲詹姓騎士行經313.5公里處，疑因車速過快過彎失控，撞擊路邊護欄和電線桿，詹男當場失去生命跡象，緊急送醫不治。巧合的是，10月份也有發生一起騎士自摔受傷，不過人未隨機車墜坡，肩膀骨折送醫。根據監視器畫面顯示，15日下午1點14分左右，一群車隊經台3線北往南上山方向行駛，騎經「幹譙阿嬤」雜貨店路段，詹男突然偏離道路，隨即失控撞擊路邊電線桿，詹男騰空飛起、重摔在地，機車摔落高低差4公尺的另一條小路，現場揚起一陣濃煙，零件四濺，圍觀民眾嚇壞，全跑上前關切。警方表示，經查詹姓騎士18歲有駕照，在台3線南向313.5公里處自撞，頭部受到重創，四肢有擦挫傷，當場OHCA無意識，經送醫急救不治，目前詳細肇事原因仍有待調查釐清。據了解，嘉義縣番路鄉台3線時常發生車禍意外，今年1月14日一名張姓紅牌重機騎士也在該處312.7公里路段自撞，飛落路旁外約5公尺深邊坡，送醫後仍宣告不治；10月份也一名騎士想壓車過彎，結果犁田肩膀骨折送醫。警方指出，台3線今年發生107起事故，釀2死、97受傷，人工開單1113件，以超速最多，其次為跨越雙黃線、改裝排氣管等，呼籲駕駛切勿超速、跨越雙黃線，未來研議增設測速照相，防堵競速等違規行為。