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美國職籃（NBA）丹佛金塊開季至今戰績不佳，目前拿下13勝10敗在西區排在第六名，也讓球隊浮現交易的想法，近期傳出Michael Porter Jr.將被金塊擺上交易桌，但NBA記者Marc Stein指出，Porter Jr.的價值可能比想像中的還要低，原因就在於同價位的薪水，可以找到更好的球員。Porter Jr.本季出賽23場比賽，場均繳出18.9分、7籃板、2.9助攻的表現，目前金塊的薪資空間不大，Aaron Gordon和Jamal Murray兩人今年剛續約無法交易，以目前金塊的陣容來看，Porter Jr.是金塊陣中最具交易吸引力的球員。Porter Jr.今年的薪資約3500萬美元（約合新台幣11億）Stein認為同樣的薪水，可以找到更好的球員，Stein以紐奧良鵜鶘的Brandon Ingram為例，Ingram今年薪資為3600萬美元，但各項數據皆優於Porter Jr.，目前Ingram出賽18場比賽，場均繳出22.2分5.6籃板5.2助攻。雖Porter Jr.上賽季出賽81場比賽，但其中仍出現大大小小傷勢，加上大學時期曾遭遇嚴重的背部傷勢，這也都影響到Porter Jr.的交易價值。