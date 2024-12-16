我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼小鹿梅花糕在節目播出後受到不少批評，他們也為此作出回應。（圖／小鹿梅花糕Threads）

▲擔任評審的泰籍網紅Alizabeth娘娘也表示，他本來以為這次可以吃到台灣味的食物，想不到有很多異國料理。（圖／夜市王YouTube）

▲《夜市王》甜點主題賽排名，最後由道地的台灣甜點「豐仁冰」奪冠。（圖／夜市王YouTube）

美食競賽節目《夜市王》播出後帶動許多話題討論，最新第4集內容比的是夜市甜點，樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰，卻被網友批評梅花糕根本「不是台灣食物」，更說老闆態度高傲等等。面對網友的攻擊，「小鹿梅花糕」店家也親上火線回應，表示這雖非台灣道地小吃，但他們也是用心製作、經營，至於為何派他們應戰，可能就要去問夜市主委了。《夜市王》第4集來到甜點主題，這次參賽的美食種類引發不小爭議，因為梅花糕、蘋果糖、吉拿棒都被認為不算台灣道地小吃。其中由中國傳到台灣的梅花糕更是備受攻擊，一名網友在Threads發文，直言梅花糕根本不算台灣食物，他說自己跟朋友都嘗試過，覺得不好吃，更批評梅花糕老闆態度高傲，還會用中國用語，相比起來台灣的狀元糕好吃多了。針對網友的批評，小鹿梅花糕業者也透過Threads發文回應：「被推選出去參加比賽，對老闆跟小幫手來說，真的都是一次很寶貴的經驗」，他們認為夜市裡各式各樣的美食，造就每個夜市的多元化，「我們梅花糕雖然不是台灣本土道地的甜點，但我們還是很用心製作跟經營。雖然觀後感評價兩極，但還是真心感謝給予支持鼓勵的朋友們」。至於態度不佳，說中國用語的部分，小鹿梅花糕回應：「老闆是台灣人。剛好夥伴去中國回來一起開梅花糕，第一家在士林。講話也只是老闆私下的聊天講話方式，並沒想到會有這麼大的討論。至於為什麼要派我們去，可以詢問樂華管委會。」也有人幫小鹿梅花糕緩頰，認為如果要這樣比較美食發源地，那小籠包應該也算是中國食物。而這次的美食排名出爐，第1名為一中商圈的豐仁冰，小鹿梅花糕排第3，身為評審之一的泰國Alizabeth娘娘在做評分時也認為，這次比較可惜的是，他以為會吃到很多台灣味的甜點，結果有很多異國料理，稍感遺憾。許多觀眾也在《夜市王》的YouTube頻道留言，「娘娘真的是人間清醒的評審，本集MVP」、「這次很認同娘娘的想法，甜點這次有好幾個是非台灣代表的食物，台灣有很多小甜品真的很棒都沒出現蠻可惜」、「越看越覺得娘娘有料，一中豐仁冰和寧夏燒麻糬都是台灣夜市甜點之光」、「看到中國的梅花糕出現直接傻眼，沒有豆花、仙草、地瓜球、雞蛋糕出現很失望」。