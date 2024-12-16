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▲《猛毒》系列賣座突出，證明出身自《蜘蛛人》系列的反派，不一定不能獨挑大梁，只是有此號召力的並不多。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆霍蘭德扮演的蜘蛛人，不輕易出現在索尼的蜘蛛人反派電影中，被小心翼翼的保護。（圖／摘自IMDb）

▲《蜘蛛夫人》也是從蜘蛛人相關角色獨立出來的影片，賣座反應也不理想。（圖／摘自IMDb）

目前還未完全回到漫威影業手上的《蜘蛛人》相關人物宇宙，雖然曾有過《猛毒》系列即便影評不出色、觀眾卻相當捧場的票房佳績，卻也不乏《魔比斯》、《蜘蛛夫人》這樣雷聲大雨點小的反應，最新推出的《獵人克萊文》，儘管找來盛傳是下一任007人選的性感男神亞倫泰勒強森掛帥，全球各地首映票房也不算亮眼。外界都好奇這個影視宇宙是否有未來？《綜藝報》卻報導索尼還是會延續下去。獵人克萊文、魔比斯、猛毒在漫威漫畫中，都是跟蜘蛛人彼得帕克為敵的角色，就算不把他們歸類為大反派，至少也是反英雄，過去這些人物絕少能成為電影的主角，甚至還為他們規劃出一系列相關的片集，可是《綜藝報》報導，在《猛毒》開出意料之外的大紅盤後，索尼的胃口被養大，也更加有自信，又看到《蜘蛛人：無家日》全球熱烈的票房反應，更相信從蜘蛛人的系列尋找附加價值是條正確道路。不料此時市場風向已經轉變，歐美媒體報導亞倫泰勒強森簽約、確定要主演《獵人克萊文》，就是在《蜘蛛人：無家日》推出的相近期間，那時各方都以為超級英雄片還是觀眾的最愛，只要片子拍得夠有看頭，大家還是會熱情捧場。想不到在此片之後，漫威自己拍攝的英雄電影都開始口碑下滑，粉絲越來越不抱期待，對於此類電影的要求也變得更嚴格。而跟風觀眾遠不如超級英雄片全盛時期那麼多，且轉到加入對超級英雄片冷嘲熱諷的一方，現在這類型的電影幾乎都難逃過被嘲弄，《獵人克萊文》也沒能倖免，等於上片之前就註定要脫穎而出，難度極高。觀眾也好奇，既然這些片子都是從蜘蛛人系列中找出來，為何都沒有在片子裡看到蜘蛛人亮相？目前索尼與漫威的合約，蜘蛛人主要使用權還是在索尼手上，漫威只能跟他們合作，理論上索尼可以無限制的使用蜘蛛人這個角色，但高層另有考量，覺得湯姆霍蘭德版本的蜘蛛人若是一下字在這些片子裡亮相，感覺會很奇怪，因此最多只在這些電影裡暗示他們跟蜘蛛或是蜘蛛人的關係，不敢輕易讓蜘蛛人登場，使得期待看到他們跟蜘蛛人鬥法的觀眾，也沒辦法滿足。如果都不用靠蜘蛛人加持，這些角色被認為只有猛毒具備足夠的人氣，能夠自己撐起一個系列，其他角色都被認為僅是2、3線的地位，就有網友不解，獵人克萊文明明是超級反派，怎麼能夠單獨為他拍部片子，還塑造得很像英雄？可惜亞倫泰勒強森在片中展現出個人魅力，顏值、身材、動作演出全部過關，卻沒辦法吸引到廣大的觀眾入場。除了計劃趕不上變化、片子完成後不幸碰上超級英雄片的低潮期之外，《獵人克萊文》還遇到美國編劇、演員工會雙罷工，補拍進度大受影響，上映檔期嚴重延後，變得更加不利，等到快要上片，外界已經很難再看好，也果然全球各地首映週末的賣座排名大概都是第3或第4，最多只拿下新片冠軍，卻和仍在狂賣的《海洋奇緣2》、《魔法壞女巫》有一段差距。有傳《獵人克萊文》之後，類似的蜘蛛人反派影片就不會再拍了，可是索尼為了保持住蜘蛛人與相關角色的權利，絕對還是要繼續推出這些電影，不然權利遲早會回到漫威手上。目前各方認為，索尼會以各種不同版本的蜘蛛人為主，不會再聚焦於蜘蛛人的相關人物上，觀眾還是能夠看到他們的蜘蛛人宇宙新作。