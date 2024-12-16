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雖距離2026縣市長選舉還有很久的時間，但民進黨已開始備戰，傳出將找台北市議員苗博雅出馬挑戰台北市長蔣萬安，而同樣被視為北市長熱門人選之一的民進黨立委王世堅則表示沒有考慮參選。對此，前立委沈富雄認為，王世堅是在裝模作樣。王世堅日前受訪時表示，他認為立委吳思瑤、莊瑞雄都很適合參選2026台北市長，苗博雅也很好，「我沒有考慮自己」，且說「要擔任台北市長，必須是很亮麗的母雞，要非常優秀又很亮眼，我是公雞不是母雞」。對此，沈富雄15日在網路節目受訪時表示，自己當初爭取參選台北市長時很老實，曾說給他一個禮拜，若民調提升，他就選到底，反之他就退選；但現在大家都搶著選市長、總統，因為選輸沒關係，還是可以賺很多錢；若是在幾年前，王世堅仍跟他一樣老實，可能真的不會參選，「但現在時代不同了，他是在裝模作樣，我覺得他參選的機會很大。」