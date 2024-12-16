週末影響的大陸冷氣團今（16）日減弱，但南台灣不少民眾今天卻對低溫更有感，甚至比前幾日還涼，對此臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原因是今天「中層水氣靠近」，南部會出現飄雨或小雨，海拔3000公尺以上高山更是有下雪機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於中層水氣北移、靠近南台灣，因此民眾體感會比較冷，和冬季北部日常一樣，今天下半天水氣陸續通過台灣上空，南部地區下午至明天凌晨有零星飄雨或小雨的機會。
而在海拔3000公尺以上的高山，也將因為溫度夠低、水氣足夠，有下雪或雨雪的機會，不過也要提醒有登山或相關行程的民眾，天候狀況較為惡劣，務必留意自身安全。
中央氣象署則說明，明天白天是一波回溫小空檔，清晨雖然還是只有12至16度的低溫，但白天北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，明晚大陸冷氣團又會南下，預計影響到週四清晨。
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而在海拔3000公尺以上的高山，也將因為溫度夠低、水氣足夠，有下雪或雨雪的機會，不過也要提醒有登山或相關行程的民眾，天候狀況較為惡劣，務必留意自身安全。
中央氣象署則說明，明天白天是一波回溫小空檔，清晨雖然還是只有12至16度的低溫，但白天北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，明晚大陸冷氣團又會南下，預計影響到週四清晨。