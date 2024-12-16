我是廣告 請繼續往下閱讀

藥品成癮會造成腦部損傷，根據國衛院研究發現，愷他命成癮患者若是大量長期使用，可能會引發持續性精神病症狀，腦部損傷甚至會比思覺失調症患者嚴重。美國成癮醫學會對成癮的定義是一種與大腦有關的慢性疾病，涉及增強、記憶、動機等心理機制，有無法克制的特性，且會造成人際和情緒的功能損傷。」藥品成癮更是會造成腦部損傷。臺北市立聯合醫院松德院區暨衛生福利部藥癮治療示範中心教授黃名琪曾做過有關愷他命成癮患者(KD)的系列研究，顯示部分愷他命成癮患者在長期且大量使用下，可能引發持續性精神病症狀(KPP)，其精神病理學和認知障礙與思覺失調症類似，但沒有持續性精神病症狀(KNP)的患者則無此現象。國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗實驗室團隊與黃名琪、醫師陳柏妤、醫師鍾安妮以及瑞士蘇黎世大學Bavato醫師團隊合作，探討長期且大量使用愷他命成癮患者若具持續性精神病症狀和腦部功能相關性，證實KPP患者的腦部損傷最為嚴重，並發現KPP患者體內神經絲輕鏈( NfL)的濃度，明顯較KNP患者、思覺失調症患者或健康者還高，可將NfL作為神經軸突損傷的指標。本研究成果已於今年發表在國際知名學術期刊《Asian Journal of Psychiatry》。過去在劉玉麗與黃名琪的合作研究中，就發現長期大量使用愷他命體內的NfL高於一般正常人，而KD患者在精神病理學和認知障礙上有明顯程度上的落差，此次分析64名KD患者(其中53位為KNP，11位為KPP)，37名未使用抗精神病藥物的思覺失調症患者以及80名健康對照者體內之NfL的濃度，期望以此了解KD患者與思覺失調症患者腦部損傷的程度。結果顯示，KPP組的NfL濃度最高，其次是KNP組，而思覺失調症組和健康對照組之間沒有明顯差異，受試者操作特徵曲線顯示，NfL濃度可以區分出KPP患者和KNP患者。國衛院表示，成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺激大腦形成用藥和情緒記憶連結的神經迴路，並且改變大腦的酬賞系統。儘管先前的證據顯示思覺失調症患者在症狀上與愷他命成癮伴隨有持續性精神病的患者相似，但此次研究結果證實後者的神經軸突受損比前者更加明顯。利用NfL作為患者腦部損傷程度的指標，期望能對於藥癮患者治療方案的開發有所助益。