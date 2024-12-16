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▲織織以「想跟大家分享­，我即將迎接人生下一個篇章」為開頭發文，開心宣布懷孕消息。（圖／織織IG）

▲織織開心曬出超音波照。（圖／織織IG）

知名網路插畫家「織織」過去和同為插畫家的「賴賴」愛情長跑近17年，沒想到兩人去年2月無預警宣布分手，消息震驚外界。昨（15）日織織突在IG曬出超音波照，宣布懷孕喜訊，貼文曝光後瞬間湧入大批粉絲按讚給予祝福，然而因與賴賴分手後，織織沒有再公布新戀情，因此也令不少人相當好奇孩子的爸爸是誰。織織昨日在IG曬出自己手拿超音波照的照片，開心寫下：「這兩年時光最重視的，就是好好修復自己這件事，從困惑迷惘、療癒、思考，到後來更進一步探索到底什麼是愛、什麼是自己、什麼是醒悟。」織織表示，就在自己提起勇氣、忙碌於連載創作的同時，她的「新愛人」明年也將誕生，「我想他是想一邊陪伴我畫圖、療癒自我、一邊鼓勵我正式揮別過往的，現階段最好的人生禮物了」。貼文曝光後，留言區瞬間湧入許多人獻上祝福：「天啊！恭喜最棒的織織」、「好棒的禮物」、「恭喜織織往人生的下ㄧ篇章」、「感動！超級恭喜。」不過也因織織全文未提孩子父親的身分，不少人震驚表示：「我以為她單身」、「好奇爸爸是誰」、「她有新對象嗎？」賴賴和織織原本是知名的網路漫畫家情侶，2人2002年於網路認識，當時他們一個在台灣、一個在美國，2007年織織最後為愛放棄美國學業回台灣，賴賴就把織織為他私奔來台灣的愛情故事寫成《一萬兩千零八公里的私奔》，文章廣受歡迎、吸引超過50萬人瀏覽，還因此吸引到醫美品牌出資百萬拍成微電影《漫畫女孩的小確幸》；沒想2人在去年（2023）2月無預警分手，17年情斷也讓粉絲好錯愕。