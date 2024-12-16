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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將今（16）日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此國民黨團不僅封死所有出入口，更設下層層人牆阻擋綠委入內，最終用3分鐘時間就把《選罷法》修法草案送出委員會。對此民進黨團稍早召開記者會譴責藍營「國會搞戒嚴」，不僅要向院長韓國瑜抗議外，下午原訂黨團協商也不會出席，對國民黨沒收民主嚴正表達抗議。國民黨今日強行通過《選罷法》修正草案，僅花了3分鐘出委員會。讓綠委怒噴「會議無效」，稍早一同召開記者會，幹事長吳思瑤表示，國民黨此舉是國會前所未見，現在是國會戒嚴了嗎？阻擋立委到會議室開會，然後快速通過法案。此外吳思瑤也說，徐欣瑩擔任召委排審《選罷法》，不僅鎖門擋人，自己在會議室開會，前後只有1分鐘，痛批是沒收罷免、閹割民權，讓全社會都怒了！ 嚴正抗議國會搞戒嚴，鎖門開會。吳思瑤也說，總召柯建銘從昨天就與國民黨總召傅崐萁保持聯繫，也達成協議認為《選罷法》不能踐踏程序正義，所以綠委今天7時許到現場要開會，未料傅崐萁拿無線電遙控藍委，不僅把人擋在走廊兩側，連鐵門也鎖住了，不僅要向院長韓國瑜抗議外，下午原訂黨團協商也不會出席，對國民黨沒收民主嚴正表達抗議。