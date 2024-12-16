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▲火警發生後，警方過濾監視器發現一名身穿綠色上衣女子，步行離開現場，於15日深夜通知31歲黃姓女子到案。（圖／警方提供）

新北市淡水區昨（15）日下午3時許，位於淡水北新路182巷一處4樓公寓出租套房，驚傳縱火案。63歲蔡姓住戶，全身大面積燒燙傷，另兩名傷者是37歲林男、42歲曾男，均手部燒燙傷，3人到院後都因嗆傷插管，其中蔡男命危，仍未脫離險境。淡水警分局獲報後，全力追查，帶回一名在場黃姓女子到案說明。根據了解，淡水警方調閱監視器追查，看到火災發生後，有一名身穿綠色上衣的女子離開現場，深夜循線前往林口地區將她帶回，經詢問後，黃姓女子向警方供稱，因現場的曾姓男子向蔡姓男子借錢遭到拒絕，才會憤而拿裝有汽油的塑膠瓶，潑灑現場後縱火，而黃女過度驚嚇才會跑離現場。由於3名傷者都無法做筆錄，確切案情仍待釐清，全案訊後將朝公共危險罪嫌偵辦。警方調查，現場4人彼此間都熟識，31歲黃姓女子與37歲林姓男子，為前任夫妻關係，42歲曾姓男子與63歲蔡姓男子，都在淡水北新路182巷一處出租套房同住，為室友關係。事發當日，蔡男邀約3人到同一層未租出的空房間烤肉，未料，曾男烤肉到一半，突然開口向蔡姓室友借錢，當場遭到拒絕，曾男氣憤之下，竟拿起烤肉助燃用的汽油塑膠罐，潑向現場眾人，迅速導致火勢波及現場3人。到現場搶救的消防隊員緊急撲滅火勢，也立刻將傷者送醫，其中蔡男傷勢最為嚴重，全身大面積燒燙傷，被送往北市馬偕醫院，另外林姓男子與曾男則是手部燒燙傷，被送往台北榮總、淡水馬偕醫院救治。而警方在案發後，過濾現場周遭監視器，發現一名綠外套女子默默離開現場，警方追蹤她行蹤，15日深夜11時許，從林口帶回31歲無業黃女到案。警方偵訊黃女，初步調查，是曾男向蔡男借錢未果，持裝有汽油塑膠瓶對眾人潑灑引發火警，她辯稱見3人爭吵就離開，仍待釐清她是否目睹縱火現場。而由於起火樓層的上下層都是出租套房，不少房客倉皇逃生。不過受傷的3人均住院插管中，預計傷勢最輕的林男，最快今日下午有機會出院，警方仍待病情好轉，進一步偵訊釐清案情。