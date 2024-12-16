疾病管制署(下稱疾管署)上週(10日)表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿1個月新生兒，收住新生兒加護病房，經過治療後症狀改善，目前已出院，為今年全國第8例腸病毒重症病例。依據疾管署監測資料顯示， 12月1日至12月7日門急診就診計21,911人次，較前一週(27,147人次)下降19.3%，但疫情仍處相對高點。兒鼻喉科醫師也觀察到近期有很多小朋友因此停課，一次看懂，腸病毒停課標準。
耳鼻喉科醫師張弘近日在臉書粉專提到，從12月開始上呼吸道疫情升溫，加上腸病毒來攪局，診所相當忙碌，且好多小朋友因此停課。張弘醫師臉書上指出，腸病毒患者大部分為輕症，但5歲以下重症風險較高，需多加留意，醫師也提醒，腸病毒用酒精或是乾洗手消滅病毒其實效果不佳，使用肥皂濕確實洗手才能有效避免，此外，如果有下列重症跡象請務必就醫：
1.抽筋
2.持續嘔吐
3.呼吸急促
4.嗜睡
疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處於流行期，呼籲民眾不可掉以輕心，成人外出或工作返家後，務必先更衣。抱孩子或是餵食嬰幼兒前，應該正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。
🟡台北市教育局腸病毒停課原則
根據統計光是台北市，截至今年11月底，國中以下學校有2766班停課，其中幼兒園就佔了1840班。
📍確診個案：為防範學（幼）童交互傳染擴大流行，經診斷為腸病毒（含醫師確診及疑似），應請學生請假至少7天，以降低疾病傳播機會。
📍幼兒園：進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），發現個案的班級應採停課7日（含假日）。
📍國小以上：原則不停課。進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），由校方召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員開會，取得該班級之半數以上家長同意，才可以採取停課措施。
📍非流行警訊期，國小及幼兒園為顧及學童生命安全時，應召集教師、家長成立防疫小組研議措施，必要時得邀集轄區健康服務中心代表，並得採停課措施。
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1.抽筋
2.持續嘔吐
3.呼吸急促
4.嗜睡
疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處於流行期，呼籲民眾不可掉以輕心，成人外出或工作返家後，務必先更衣。抱孩子或是餵食嬰幼兒前，應該正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。
🟡台北市教育局腸病毒停課原則
根據統計光是台北市，截至今年11月底，國中以下學校有2766班停課，其中幼兒園就佔了1840班。
📍確診個案：為防範學（幼）童交互傳染擴大流行，經診斷為腸病毒（含醫師確診及疑似），應請學生請假至少7天，以降低疾病傳播機會。
📍幼兒園：進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），發現個案的班級應採停課7日（含假日）。
📍國小以上：原則不停課。進入流行警訊期時，若7日內同一班級有2名（含）以上學生，經醫師診斷為腸病毒（含手足口或疱疹性咽峽炎等），由校方召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員開會，取得該班級之半數以上家長同意，才可以採取停課措施。
📍非流行警訊期，國小及幼兒園為顧及學童生命安全時，應召集教師、家長成立防疫小組研議措施，必要時得邀集轄區健康服務中心代表，並得採停課措施。